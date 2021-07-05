Об’єднані Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною у світі. Там пройшли повний курс вакцинації 72,1% населення.

У країні, де проживає близько 10 млн людей, вже здійснили 15,5 млн щеплень. Людей вакцинують схваленими урядом препаратами від компаній Moderna, Pfizer та AstraZeneca.

За кількістю вакцинованих у світі друге місце посіли Сейшельські Острови. У країні вдалося вакцинувати 71,2% населення із майже 100 тис. осіб. А на третьому – Бахрейн. Там здійснили 2,07 млн щеплень, що охоплює 69,7% громадян. Загалом у 180 країнах ввели більш ніж 3,19 млрд доз вакцин.

Попри активну вакцинацію в ОАЕ залишається високий рівень захворюваності на Covid-19. Тому низка країн увела обмеження на подорожі до цієї країни. Наприклад, з січня ОАЕ перебувають у червоному списку для поїздок у Велику Британію.

Проте на відміну від інших країн, ОАЕ вдалося переважно уникати локдаунів з минулого року. Хоча у столиці Абу-Дабі оголосили про певні обмеження та наміри допускати у громадські місця лише вакцинованих людей, Дубай залишається переважно відкритим.

Станом на 4 липня в ОАЕ зафіксували 1 599 нових випадків Covid-19, а за весь час пандемії – понад 639 тис.

Вакцинація в Україні

За даними Bloomberg, в Україні зробили 3,7 млн щеплень, вакциновано 4,5% населення.

В Україні за добу, 4 липня, від коронавірусу вакцинували 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали одну дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.