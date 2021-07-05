Міністерство цифровий трансформації, по суті, вже почало оцінювати готовність українські Covid-сертифікатів перед поданням їх на розгляд країн-членів ЄС. Щоправда, поки у тестовому режимі.

З 1 липня цифровий документ став доступний першим користувачам мобільного додатка Дія. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб.

– Цифрові Covid-сертифікати вже доступні першим користувачам Дії, -написав він.

За його словами, головним завданням бета-тестування є оцінка якості даних про отримані Covid-вакцини.

Незабаром, зазначив Олексій Вискуб, долучитися до бета-версії зможуть і ті, хто має намір отримати цифровий Covid-сертифікат за результатами ПЛР-тесту або за підсумками одужання після перенесеної Covid-інфекції.

Заступник міністра поінформував, що після офіційної оцінки українських цифрових Covid-сертифікатів країнами-членами ЄС настане етап укладення міжнародних угод.

Тим часом, за словами генерального директора Центру громадського здоров’я України Романа Родини, хоча українські цифрові Covid-сертифікати і будуть визнаватися в ЄС, багато країн ще не дали згоди на в’їзд українців на свою територію.

Джерело: Facebook