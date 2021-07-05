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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Угорщина розпочала вакцинувати іноземців: що потрібно знати українцям

вакцинація

Угорщина розпочала робити щеплення проти коронавірусу громадянам прикордонних регіонів сусідніх країн.

Йдеться й про українців, інформує угорський портал, присвячений боротьбі з пандемією.

Зробити укол проти коронавірусу можуть громадяни України, які проживають на Закарпатті. Для цього їм необхідно відвідати відповідні пункти у визначених лікарнях.

До цих закладів від кордону їх довезуть спеціальні автобуси.

Перетнути кордон вони можуть у визначених міністром внутрішніх справ місцях:

  • залізничний прикордонний перехід Захонь;
  • пункт пропуску через дорогу Барабас;
  • пункт пропуску через дорогу Лонья.

Для проходження процедури громадянам необхідні паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання.

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Через те, що Україна не входить до Шенгенської зони, правила перетину кордону для громадян будуть суворими.

Крім українців, вакцинуватися зможуть і громадяни інших країн, зокрема Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини та Австрії.

Водночас вакцинація проти коронавірусу триває і в Україні, також українцям роблять щеплення в інших країнах. Наприклад, у Польщі.

Джерело: koronavirus.gov.hu

Фото: Getty Images

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