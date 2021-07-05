Угорщина розпочала робити щеплення проти коронавірусу громадянам прикордонних регіонів сусідніх країн.

Йдеться й про українців, інформує угорський портал, присвячений боротьбі з пандемією.

Зробити укол проти коронавірусу можуть громадяни України, які проживають на Закарпатті. Для цього їм необхідно відвідати відповідні пункти у визначених лікарнях.

До цих закладів від кордону їх довезуть спеціальні автобуси.

Перетнути кордон вони можуть у визначених міністром внутрішніх справ місцях:

залізничний прикордонний перехід Захонь;

пункт пропуску через дорогу Барабас;

пункт пропуску через дорогу Лонья.

Для проходження процедури громадянам необхідні паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання.

Через те, що Україна не входить до Шенгенської зони, правила перетину кордону для громадян будуть суворими.

Крім українців, вакцинуватися зможуть і громадяни інших країн, зокрема Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини та Австрії.

Водночас вакцинація проти коронавірусу триває і в Україні, також українцям роблять щеплення в інших країнах. Наприклад, у Польщі.

Джерело: koronavirus.gov.hu