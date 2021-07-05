Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 5 липня 2021

У світі станом на 5 липня підтвердилося 184,7 млн випадків Covid-19, а за добу – 158,1 тис.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 5 липня за останню добу підтвердили 244 нових випадків Covid-19. З них дітей – 5.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (101), у Житомирській (17), Одеській (16), Київській (16), Миколаївській (10) та Сумській (10) областях.

Через поширення у низці країн індійського штаму коронавірусу (Дельта) в Україні встановили нові правила для громадян, що повернулися із-за кордону. За інформацією МОЗ, зміни торкнуться мешканців України та іноземців, які повернулися з Португалії, Великої Британії, Росії та Індії чи перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.

В Україні зареєстрували для екстреного медичного застосування вакцину від коронавірусу виробництва компанії Johnson&Johnson – Janssen. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

В Україні необхідно збільшити кількість тестувань на Covid-19 через активне поширення штаму Дельта у Європі. Основні карантинні обмеження, а саме масковий режим, дезінфекція, дистанція та інші заходи, залишаються чинними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента.

Міністерство цифрової трансформації, по суті, вже почало оцінювати готовність українських Covid-сертифікатів перед поданням їх на розгляд країн-членів ЄС. Щоправда, поки у тестовому режимі. З 1 липня цифровий документ став доступний першим користувачам мобільного додатка Дія. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Коронавірус в світі

Об’єднані Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною у світі. Там пройшли повний курс вакцинації 72,1% населення. У країні, де проживає близько 10 млн людей, вже здійснили 15,5 млн щеплень. Людей вакцинують схваленими урядом препаратами від компаній Moderna, Pfizer та AstraZeneca.

Україна зареєструвала вакцину Janssen і Covid-сертифікати в Дії: Covid-новини 5 липня / 2 фотографии

Угорщина розпочала робити щеплення проти коронавірусу громадянам прикордонних регіонів сусідніх країн. Йдеться й про українців, інформує угорський портал, присвячений боротьбі з пандемією. Зробити укол проти коронавірусу можуть громадяни України, які проживають на Закарпатті. Для цього їм необхідно відвідати відповідні пункти у визначених лікарнях.

Греція визнає українські документи, які підтверджують проведення вакцинації проти коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 5 липня у Києві.

У Єгипті, який є одним із найпопулярніших туристичних напрямків серед українців, туристів, які захворіли на коронавірус, лікують безкоштовно. Допомогу хворим надають невідкладно – на це не впливає наявність страхування або ж інших документів.