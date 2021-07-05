Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 5 липня 2021

У світі станом на 5 липня підтвердилося 184,7 млн випадків Covid-19, а за добу – 158,1 тис.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 5 липня за останню добу підтвердили 244 нових випадків Covid-19. З них дітей – 5.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (101), у Житомирській (17), Одеській (16), Київській (16), Миколаївській (10) та Сумській (10) областях.
Через поширення у низці країн індійського штаму коронавірусу (Дельта) в Україні встановили нові правила для громадян, що повернулися із-за кордону. За інформацією МОЗ, зміни торкнуться мешканців України та іноземців, які повернулися з Португалії, Великої Британії, Росії та Індії чи перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.
В Україні зареєстрували для екстреного медичного застосування вакцину від коронавірусу виробництва компанії Johnson&Johnson – Janssen. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.
В Україні необхідно збільшити кількість тестувань на Covid-19 через активне поширення штаму Дельта у Європі. Основні карантинні обмеження, а саме масковий режим, дезінфекція, дистанція та інші заходи, залишаються чинними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента.
Міністерство цифрової трансформації, по суті, вже почало оцінювати готовність українських Covid-сертифікатів перед поданням їх на розгляд країн-членів ЄС. Щоправда, поки у тестовому режимі. З 1 липня цифровий документ став доступний першим користувачам мобільного додатка Дія. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
Коронавірус в світі
Об’єднані Арабські Емірати стали найбільш вакцинованою країною у світі. Там пройшли повний курс вакцинації 72,1% населення. У країні, де проживає близько 10 млн людей, вже здійснили 15,5 млн щеплень. Людей вакцинують схваленими урядом препаратами від компаній Moderna, Pfizer та AstraZeneca.
Угорщина розпочала робити щеплення проти коронавірусу громадянам прикордонних регіонів сусідніх країн. Йдеться й про українців, інформує угорський портал, присвячений боротьбі з пандемією. Зробити укол проти коронавірусу можуть громадяни України, які проживають на Закарпатті. Для цього їм необхідно відвідати відповідні пункти у визначених лікарнях.
Греція визнає українські документи, які підтверджують проведення вакцинації проти коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 5 липня у Києві.
У Єгипті, який є одним із найпопулярніших туристичних напрямків серед українців, туристів, які захворіли на коронавірус, лікують безкоштовно. Допомогу хворим надають невідкладно – на це не впливає наявність страхування або ж інших документів.