Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

В Україні оновили правила перетину кордону – кого зачеплять зміни

аеропорт, маски, карантин, подорожі

Через поширення індійського штаму коронавірусу (Дельта) у низці країн в Україні встановили нові правила для громадян, які повернулися із-за кордону.

За інформацією МОЗ, зміни торкнуться мешканців України та іноземців, які повернулися з Португалії, Великої Британії, Росії та Індії чи перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.

Нововведення розпочали діяти з 2 липня 2021 року та передбачають обов’язкову самоізоляцію зі встановленням застосунку Вдома для тих людей, які не пройшли чи мають позитивний результат експрес-тесту на коронавірус, який проводиться одразу після прибуття у пунктах пропуску через державний кордон.

Громадяни України до проходження паспортного контролю здають тест на коронавірус, альтернатива – обов’язкова самоізоляція протягом 14 днів.

Іноземці та особи без громадянства не зможуть перетнути кондон України без негативного результату тесту.

Читайте
Не лише Covid-сертифікат дозволяє в’їхати до ЄС - спікер Єврокомісії

Водночас на території усіх великих міжнародних пунктів пропуску через державний кордон України у зоні прикордонного контролю уже працюють пункти тестування, де можна провести аналіз.

Інші країни також постійно змінюють правила перетину кордону для українців. Тому перед плануванням подорожі важливо уточнити актуальну інформацію.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка