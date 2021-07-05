Через поширення індійського штаму коронавірусу (Дельта) у низці країн в Україні встановили нові правила для громадян, які повернулися із-за кордону.

За інформацією МОЗ, зміни торкнуться мешканців України та іноземців, які повернулися з Португалії, Великої Британії, Росії та Індії чи перебували на території цих країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.

Нововведення розпочали діяти з 2 липня 2021 року та передбачають обов’язкову самоізоляцію зі встановленням застосунку Вдома для тих людей, які не пройшли чи мають позитивний результат експрес-тесту на коронавірус, який проводиться одразу після прибуття у пунктах пропуску через державний кордон.

Громадяни України до проходження паспортного контролю здають тест на коронавірус, альтернатива – обов’язкова самоізоляція протягом 14 днів.

Іноземці та особи без громадянства не зможуть перетнути кондон України без негативного результату тесту.

Водночас на території усіх великих міжнародних пунктів пропуску через державний кордон України у зоні прикордонного контролю уже працюють пункти тестування, де можна провести аналіз.

Інші країни також постійно змінюють правила перетину кордону для українців. Тому перед плануванням подорожі важливо уточнити актуальну інформацію.