В Україні зареєстрували вакцину Janssen від Covid-19

В Україні зареєстрували для екстреного медичного застосування вакцину від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson – Janssen.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Зберігати вакцину необхідно за температури від +2 до +8 °C. Для повної імунізації достатньо однієї дози. Вікова група для цієї вакцини – від 18 років.

– Раніше в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen із дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму, — зазначили у Міністерстві.

Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Нині його дозволили використовувати у США, Великій Британії, Європейському Союзі, Канаді та в інших країнах.

Раніше у компанії Johnson & Johnson повідомляли, що їхня вакцина ефективна проти штаму Дельта та інших варіантів Covid-19. Дослідження, у якому взяли участь 20 пацієнтів Медичного центру в Бостоні, свідчить про те, що ефективність препарату проти різних штамів коронавірусу становить 85%.

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