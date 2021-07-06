Більшість карантинних обмежень у Великій Британії планують скасувати з 19 липня. Але остаточне рішення ухвалять 12 числа.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, з 19 липня хочуть скасувати обов’язкове носіння масок і дотримання дистанції, обмеження на кількість людей, які можуть збиратися разом в приміщенні і на вулиці, а також обов’язкову роботу з дому.

Але він додав, що скасувати ці обмеження планують тільки для Англії. У Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії влада самостійно визначатиме, коли варто послаблювати карантин.

Борис Джонсон пояснив, що про скасування обмежень почали думати завдяки швидким темпам вакцинації населення від коронавірусу. Хоча він визнав і зростання нових випадків Covid-19.

З 18 червня 2021 року у Великій Британії почалася вакцинація проти коронавірусу для всіх громадян старше 18 років. Щеплення роблять вакцинами виробництва Pfizer, AstraZeneca і Moderna.