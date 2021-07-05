В Україні станом на 5 липня Covid-19 підтверджено у 2 237 823 людей, а за останню добу – 244 нових випадки коронавірусу. З них п’ятеро дітей та жодного випадку серед медпрацівників.

З початку пандемії одужати вдалося 2 171 601 людині, а за добу – 419. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 52 484 пацієнта, за останні 24 години – 14.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 333 людини.

За останній день здійснили 15 351 тестування (зокрема методом ПЛР – 9 889, методом ІФА – 1 712), а також 5 750 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 925 065 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

м. Київ – 101 випадок;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 15 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 6 випадків;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 16 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 10 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область –7 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки;

Чернігівська область – 0 випадків.

Вакцинація в Україні

В Україні за добу, 4 липня, від коронавірусу вакцинували 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали одну дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.