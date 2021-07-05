В Україні станом на 5 липня Covid-19 підтверджено у 2 237 823 людей, а за останню добу – 244 нових випадки коронавірусу. З них п’ятеро дітей та жодного випадку серед медпрацівників.
З початку пандемії одужати вдалося 2 171 601 людині, а за добу – 419. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 52 484 пацієнта, за останні 24 години – 14.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 333 людини.
За останній день здійснили 15 351 тестування (зокрема методом ПЛР – 9 889, методом ІФА – 1 712), а також 5 750 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 925 065 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
- м. Київ – 101 випадок;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 7 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 5 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 15 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 2 випадки;
- Львівська область – 6 випадків;
- Миколаївська область – 10 випадків;
- Одеська область – 16 випадків;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 10 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область –7 випадків;
- Херсонська область – 3 випадки;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 2 випадки;
- Чернігівська область – 0 випадків.
Вакцинація в Україні
В Україні за добу, 4 липня, від коронавірусу вакцинували 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали одну дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.