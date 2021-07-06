Було кілька повідомлень, що зв’язують Covid-вакцини зі змінами менструального циклу. Що відомо про цей потенційний зв’язок на даний момент? Видання Medical News Today поспілкувалися на цю тему з дослідниками і лікарями.

З’ясувалося, що з поширенням Covid-вакцинації у всьому світі деякі жінки вказали на потенційний побічний ефект імунізації: зміни в менструальному циклі. Однак конкретних даних про частоту цього явища на даний час недостатньо.

У зв’язку із цими повідомленнями виникло багато запитань. Зокрема, як може змінитися менструальний цикл після вакцинації?

Чи справді ці побічні ефекти пов’язані із Covid-19, або ж вони спричинені стресом та іншими змінами в житті, які можуть збігтися з отриманням вакцини?

Справа в тому, що у дослідників немає даних про те, як часто можуть відбуватися зміни менструального циклу у тих, хто отримує вакцину від Covid-19. Вони також попереджають, що такі зміни не універсальні, так само як підвищення температури та головний біль після уколу.

– У жінок ці побічні ефекти найчастіше спостерігаються під час менструації. Нерідко – на тлі протизаплідних засобів тривалої дії. Або ж вони трансгендери, або знаходяться в постменопаузі, – зазначає доцент кафедри антропології Університету Іллінойсу доктор Кетрін Кленсі.

За її словами, чимало є повідомлень від жінок, чиї регулярні місячні після вакцинації стали більш рясними, і має місце легка кровотеча між циклами.

Поки залишається неясним, які біологічні механізми лежать в основі цих періодичних змін.

– Чи може стрес від вакцини або інших стресових факторів самої пандемії викликати зміни в рівні кортизолу, які потім вплинуть на інші гормони і менструацію? Можливо, – припустила доктор Кленсі.

Існує також гіпотеза про те, що у когось вже є захворювання, яке може вплинути на кровотечу і згортання крові. Або ж подібні проблеми були в минулому.

За словами вчених, не слід виключати і ймовірність того, що на менструальний цикл впливає дуже розвинена судинна мережа матки, діяльність якої ще більше стимулює Covid-вакцина.

Джерело: MedicalNewsToday