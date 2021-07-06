Що робити, коли після стресу ви не можете заснути? Випити снодійне, заспокійливе чи коньяк?



Найкращий засіб від безсоння – психотерапія, вважає лікар-ендокринолог, сомнолог Костянтин Зуєв.

– Безсоння через стрес – це абсолютна норма, – заспокоює Костянтин Зуєв. – Це нормальна реакція нашого мозку на подразнення, тривогу. Але це якщо безсоння, так би мовити, разове. От коли подразника вже немає, а ви не спите одну ніч, другу, третю, то потрібна допомога сомнолога.

Гостра інсомнія (відсутність нормального сну або сну взагалі) може тривати до трьох місяців. Тоді застосовується когнітивно-поведінкова терапія і, можливо, снодійні засоби.

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Але з медикаментозними засобами слід поводитися дуже обережно: може розвинутися залежність. Треба припинити вживати їх одразу, як сон нормалізувався.

Світова практика свідчить, що снодійне вже не відіграє велику роль у лікуванні безсоння.

– Зараз навіть розроблення снодійних ліків не ведеться так інтенсивно, як раніше, – каже сомнолог. – На міжнародних конференціях з проблем сну фармацевтичні виробники навіть не виставляють своїх стендів. Тому що чарівних пігулок від безсоння просто немає.

А люди, що покладаються на медикаменти, все одно рано чи пізно приходять до психотерапії. У німецьких лікарів навіть є таке визначення – кар’єра пацієнта. Це коли пацієнт від одного снодійного переходить до іншого і так далі.

І тільки сомнолог може індивідуально підібрати метод, який позбавить вас від безсоння.

Стреси – невід’ємна частина нашого життя. З неприємними переживаннями потрібно боротися, тому що почнуться проблеми зі здоров’ям.