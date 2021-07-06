Зростання кількості випадків Covid-19 в Ізраїлі, де більшість жителів щеплені вакциною Pfizer/BioNTech, дає попереджувальний сигнал: вакцина може бути менш ефективною в запобіганні легких захворювань, викликаних Covid-варіантом Дельта. Про це заявив голова національної експертної групи Ізраїлю з питань Covid-19 Ран Балісер.

За його словами, ще занадто рано точно оцінювати ефективність вакцини проти Covid-варіанту, який вперше виявили в Індії в квітні і який швидко зростає по всьому світу.

Широке застосування вакцини в Ізраїлі, що почалося в грудні, було одним із найдинамічніших у світі, що зробило єврейську державу предметом пильного вивчення масового щеплення як реального виходу з пандемії.

Вакцинація зменшила інфікування приблизно до п’яти місцевих нових випадків на день, але в останні дні ця цифра зросла приблизно до 300, і пов’язана вона саме з поширенням Covid-варіанту Дельта.

Близько половини щоденних випадків захворювання припадає на дітей, половина – на вакцинованих дорослих.

За словами Баліцера, кількість важких випадків серед вакцинованих ізраїльтян за останні дні зросла приблизно з одного випадку кожні два дні до п’яти випадків на день.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт попередив минулої неділі, що з виходом з-під контролю Covid-варіанту Дельта Ізраїлю, можливо, доведеться знову ввести певні обмеження, які було знято минулого місяця, щоб обмежити передачу.