В Україні можуть почати прищеплювати проти Covid-19 дітей у віці 12+. Але не всіх, а тільки тих, у кого є медичні показання, які свідчать про високий ступінь ризику розвитку важких ускладнень в разі коронавірусної інфекції.

– Виробник Pfizer-BioNTech вніс відповідні зміни в інструкції препарату і дозволив робити щеплення своєю вакциною проти Covid-19 дітей у віці від 12 років, – повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Після ознайомлення з результатами міжнародних досліджень, Національна технічна група експертів по імунізації (НТГЕІ) МОЗ України рекомендувала Міністерству охорони здоров’я вакцинувати діток із групи ризику. Зрозуміло, за умови, якщо у них немає протипоказань до складових вакцини.

Що ж стосується інших дітей, які не мають особливих лікарських приписів у зв’язку зі станом їх здоров’я, то питання про їх імунізації набере актуальності після того, як вакцинацією буде охоплено переконливу більшість дорослого населення.

Оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій підтримав рекомендацію НТГЕІ. Повідомляється, що Covid-вакцинація дітей 12+ з групи ризику стартує в кінці липня – початку серпня 2021 року.