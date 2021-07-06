Французька вакцина від коронавірусу може з’явитися вже у грудні

Французька компанія Sanofi приступила до третього етапу клінічних випробувань, а вже в грудні у Франції може з’явитися власна вакцина від коронавірусу.

На відміну від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson у французькій вакцині не використовується технологія мРНК. Її основу складе рекомбінантний білок, як в сучасних щеплення від грипу.

За словами глави фармацевтичної компанії Sanofi France Олів’є Богійо, в поєднанні зі спеціальною речовиною – ад’ювантом – імунна відповідь буде активнішою і триватиме довше.

– Це те, що ми використовуємо для вакцинації проти грипу, перевірена технологія, яку ми використовували протягом кількох років, – повідомив Богійо.

Серед переваг французької вакцини від коронавірусу Богійо назвав недороге виробництво і м’якші вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам світу.

Після того, як в Україну доставили великі партії вакцини Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, люди, які отримали лише одну дозу препарату від Covid-19, зацікавилися, чи можна друге щеплення отримати саме ним.