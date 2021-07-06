Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

Французька вакцина від коронавірусу може з’явитися вже у грудні

коронавірус, вакцинація

Французька компанія Sanofi приступила до третього етапу клінічних випробувань, а вже в грудні у Франції може з’явитися власна вакцина від коронавірусу.

На відміну від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson у французькій вакцині не використовується технологія мРНК. Її основу складе рекомбінантний білок, як в сучасних щеплення від грипу.

За словами глави фармацевтичної компанії Sanofi France Олів’є Богійо, в поєднанні зі спеціальною речовиною – ад’ювантом – імунна відповідь буде активнішою і триватиме довше.

– Це те, що ми використовуємо для вакцинації проти грипу, перевірена технологія, яку ми використовували протягом кількох років, – повідомив Богійо.

Серед переваг французької вакцини від коронавірусу Богійо назвав недороге виробництво і м’якші вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам світу.

Читайте
Коли Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації - МОЗ

Після того, як в Україну доставили великі партії вакцини Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, люди, які отримали лише одну дозу препарату від Covid-19, зацікавилися, чи можна друге щеплення отримати саме ним.

Джерело: Le Figaro

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка