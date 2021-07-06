Чи допоможе мелатонін заснути, і чи варто його застосовувати всім, хто страждає від безсоння, розповідає лікар-сомнолог Костянтин Зуєв.

– Мелатонін – гормон, який покращує засинання, – говорить Костянтин Зуєв. – Але в цьому процесі задіяні ще й інші гормони. До того ж, він краще впливає на людей похилого віку.

У молодих досить свого мелатоніну виробляється.

Тому їм при безсонні сомнолог підбере інші методики відходу до сну.

Що таке мелатонін

Мелатонін – це один з гормонів, які продукує епіфіз. Його відкрили в 1958 р. і назвали гормоном сну. Тому що його концентрація різко збільшується, коли людина засинає.

Вчені вирішили, що мелатонін відповідає за якість і глибину сну. Але насправді його функції набагато ширші.

Недостатнє вироблення мелатоніну викликає порушення сну, він стає коротким, уривчастим. У таких випадках його призначають для прийому в пігулках.

Але препарат має дуже чіткі показання і дозування. Його можна приймати тільки після детального обстеження.

Якість сну також можна поліпшити і за допомогою черешні. Детальніше читайте тут.