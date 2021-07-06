6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку. Нещодавно в цей день у багатьох країнах і містах проходили фестивалі, конкурси поцілунків з призами та подарунками. Але в нинішніх коронавірусних реаліях призом може стати життя, якщо не цілуватися.

Під час поцілунку, з біологічного погляду, йде обмін інформацією.

Так вважає наука філематологія, що вивчає всі аспекти поцілунків. Цілуючись, ми на підсвідомому рівні визначаємо, підходить нам людина чи ні.

Такий тісний контакт між людьми не проходить і без обміну мікроорганізмами, що живуть у ротовій порожнині.

Визнано, що поцілунки посилюють імунітет, зміцнюють судини і зубну емаль, але одночасно збільшують ризик підхопити інфекцію.

Коли поцілунок – це добре

У момент поцілунку наші судини розширюються, серце прискорює свій ритм, дихання стає енергійнішим, у кров надходить більше кисню. Такі “побічні” явища поцілунків корисні для людини та її серцево-судинної системи.

Читайте Які хвороби лікують обійми і чому варто обійматись 4 рази на день

Гормональна система також не залишається осторонь: відбувається викид адреналіну у чоловіка і окситоцину у жінки, знижується рівень гормону стресу – кортизолу – в обох.

Завдяки поцілунку утворюються ендорфіни, які викликають почуття ейфорії, знімають біль, покращують настрій.

Американські вчені визначили, що під час поцілунку працюють 34 м’язи обличчя, що сприятливо позначається на шкірі. Її кровопостачання поліпшується, і шкіра підтягується.

Санітарія: цілуватися негігієнічно

Найзнаменитіший поцілунок Скарлетт О’Хара і Ретта Батлера у фільмі Віднесені вітром, який отримав вісім Оскарів, тривав 5 секунд. Як ви думаєте, скількома мікробами за цей час обмінялися ті, хто цілувався?

– Це необов’язково повинні бути хвороботворні мікроби, – каже лікар-терапевт Марина Єріна. – Але не варто забувати про те, що під час поцілунку можна підхопити інфекцію.

Чим небезпечні поцілунки

Найлегше передаються грип, ГРВІ та інфекційний мононуклеоз, який навіть називається хворобою поцілунків.

Всі ці болячки викликаються вірусами, а вірус Епштейна-Барра (мононуклеоз) поширюється через слину.

Тому якщо у тих, хто цілується, є навіть мікроскопічні ранки в роті, то поцілунок можна порівняти з незахищеним сексом.

Коронавірус. Медичні експерти відзначають, що поцілунки можуть сприяти поширенню хвороби. Не дарма одне з карантинних обмежень – триматися на відстані метра один від одного.

Герпес просто гарантований, якщо у одного з партнерів є свіжі висипання на губах.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) також у списку небезпек. Як відомо, ВПЛ є причиною виникнення раку шийки матки, бо передається статевим шляхом.

А ось голлівудський актор Майкл Дуглас стверджував в інтерв’ю The Guardian, що захворів на рак гортані через оральний секс.

– Не хочу вдаватися в подробиці, але цей вид раку, як правило, виникає через папіломавірус людини, що передається зокрема через кунілінгус, – заявив актор.

Один лондонський лікар підтвердив, що ВПЛ дійсно передається під час орального сексу і може викликати рак ротової порожнини. Та шанси на одужання таких хворих дуже високі. Дуглас, наприклад, зумів вилікуватися, незважаючи на те, що рак у нього був діагностований на четвертій стадії.

Він пройшов інтенсивний курс хіміотерапії та опромінення. За час лікування він схуд на 20 кг. Зараз актор спостерігається у лікарів раз на півроку.

– Теоретично з поцілунком при оральному сексі можна отримати й інші інфекції, що передаються статевим шляхом – сифіліс, гонорею, хламідіоз. Однак таких випадків, очевидно, не багато, – стверджує Марина Єріна.

Деякі гастроентерологи вважають, що з поцілунком можна передати Helicobacter, бактерію, яка викликає виразку шлунка. Але це також не має твердої доказової бази.

Стоматологи стверджують, що батьки, які хворіють на карієс, можуть заразити ним своїх малюків.

Але практика показує, що цілуються практично всі, особливо палкі закохані, а серйозно хворіють одиниці. Тому можна вважати, що поцілунки – лише умовно небезпечні. І цілуватися на здоров’я.

Як уберегтися від зараження

Потрібно стежити за здоров’ям ротової порожнини.

Не цілуватися з людиною, у якої явні ознаки герпесу, ГРВІ.

Не займатися оральним сексом, якщо є явні ознаки гонореї.

Не варто цілуватися в губи з першим зустрічним незнайомцем.

Існують десятки видів поцілунків, і що цікаво, важливі не спосіб і місце поцілунку, а зв’язок між партнерами. Тоді, очевидно, й імунна система не пропустить жодну інфекцію.