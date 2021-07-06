Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 6 липня 2021

Станом на 6 липня у світі зафіксували 185 млн випадків коронавірусу. В Україні побоюються нового спалаху Covid-19 через поширення штаму Дельта у країнах, куди громадяни їздять на відпочинок.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 6 липня підтвердили 541 випадок коронавірусу. Побороли хворобу 1 086 українців, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 20 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в г. Київ (1 197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

За даними Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, в Україні фіксується стабільна ситуація з коронавірусом, очікується поліпшення стану й надалі. Також поки у регіонах України все спокійно, у жодному з них немає спалахів.

Проте ситуація може погіршитися через поширення штамів вірусу, зокрема індійського варіанту (Дельта). Наразі країні загрожують три мутації – індійська, британська та південноафриканська.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індії (30 тис.), Індонезії (29 тис.), та Великій Британії (27 тис.).

У Європі найактивніше коронавірус зараз поширюється у Великій Британії, Росії та Іспанії. Україна з 270 хворими знаходиться на 76 місці у світі між Ірландією та Марокко. У Європі Україна на 15 місці.

Нова хвиля у Португалії та штам Дельта в Туреччині: Covid-новини 6 липня / 2 фотографии

У Великій Британії планують з 19 липня скасувати більшість карантинних обмежень. Так, хочуть скасувати обов’язкове носіння масок і дотримання дистанції, обмеження на кількість людей, які можуть збиратися разом в приміщенні і на вулиці, а також обов’язкову роботу з дому.

МОЗ Туреччини повідомило, що у країні зафіксували три випадки інфікування штамом Дельта. Нині стан хворих задовільний, вони не госпіталізовані.

До Португалії прийшла четверта хвиля пандемії коронавірусу. Від початку пандемії у країні виявили понад 892,7 тис. випадків зараження Covid-19, загинули понад 17,1 тис. хворих.

Всесвітня організація охорони здоров’я зазначила, що протягом останнього часу ситуація з коронавірусом у світі стабілізувалася. Загальний стан з поширенням хвороби на планеті кращий, ніж це було кілька місяців тому.