Дивний феномен спостерігається сьогодні практично в усьому світі: за те, щоб за допомогою вакцинації врятувати від грізної Covid-інфекції здоров’я і життя своїх громадян, влада при цьому пропонує їм всілякі блага і смаколики. Чи не правда, ситуація дуже нагадує стару добру українську приказку про балувану Галю?

У цьому огляді ми постаралися зібрати найяскравіші приклади Covid-мотивацій в різних країнах.

В Ізраїлі, відомому як одна з найбільш вакцинованих країн світу в пунктах щепленьї громадянам вручали пакети з продуктами та поїли соками.

У Росії жителям Москви віком 60+ мерія доплачувала за згоду отримати Covid-вакцину подарунковими сертифікатами номіналом в 1 000 рублів. А от в Хабаровську все було не так шикарно – там пенсіонерам до Великодня видали лише по десятку яєць.

В Америці відзначилися в атракціоні небаченої вакцинальної щедрості відразу кілька штатів.

У Нью-Джерсі, наприклад, всі, хто зробив перше щеплення, отримували чеки на безкоштовне пиво або чарку міцного алкоголю в декількох барах.

У Коннектикуті вакцинованим обіцяли безкоштовний алкогольний або безалкогольний напій в декількох ресторанах.

У Меріленді співробітникам муніципальних установ видавали за щеплення цілих 100 доларів.

У Детройті заманювали 50 доларами власників приватних авто, які довозили безкоштовно людей до місць масової вакцинації.

У штаті Західна Вірджинія всім жителям від 16 до 35 років давали по 100 доларів за дозу, а в Лос-Анджелесі декларували намір ощасливлювати всіх, хто прищепився, дармовим пакетом із фруктами та овочами.

А як в Європі

У Сербії запрошували на вакцинацію проти Covid-19 в один з торговівельних центрів Белграда, де вручали ваучер на суму 3 000 динарів (майже 25 євро). Акція викликала великий ажіотаж. До неї приєдналися кафе і ресторани, які пропонували всім, хто вакцинується безкоштовні обіди і тістечка.

Велика Британія. Мер Лондона Садок Хан обіцяє розіграти серед вакцинованих першим уколом квитки на фінал Євро-2020.

Франція. У містечку Нім молодь заманювали на вакцинацію лотереєю з можливістю виграти призи вартістю до 250 євро.

Словаччина. Тут, окрім лотереї ще й приплачували по 30-90 євро тим, хто прийшов на щеплення сам і привів із собою друзів.

Італія. Мерія Рима гарантувала громадянам старшим за 80 років безкоштовну доставку на таксі до місця вакцинації.

Нідерланди. Закликаючи народ на вакцинацію, влада спокушала його місцевими делікатесами (наприклад, тутешнім оселедцем), морозивом та квитками на концерт.

Німеччина. Влада Німеччини виявила деяку оригінальність підходу: всім, хто зробив щеплення проти Covid-19, було дозволено відвідувати ресторани, культурні установи, салони краси, не дотримуючись при цьому карантинних обмежень.

Джерело: іноЗМІ