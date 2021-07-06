Нині в Україні понад 90 приватних закладів та медиків-ФОПів вакцинують українців проти коронавірусу.

За даними прес-служби Міністерства охорони здоров’я України, вони працюють у різних регіонах країни.

– Уже 91 приватний заклад охорони здоров’я та медики, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, сформували пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від коронавірусу, – пишуть представники відомства.

Для пришвидшення темпів імунізації від коронавірусу на території країни МОЗ закликає заклади охорони здоров’я всіх форм власності долучатися до організації роботи пунктів щеплень та мобільних бригад.

Щоб взяти участь, треба звернутися до підрозділу з охорони здоров’я обласних чи Київської міської державних адміністрацій, форма звернення – довільна.

Місцеві органи розглянуть запит, вивчать умови у закладі та нададуть відповідь заявнику.

Загалом вакцинація проти коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. Проте у країні фіксуються повільні темпи імунізації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них першу дозу отримали 2 100 538 осіб, повністю імунізовано – 898 076 українців.