Продукти для схуднення влітку: що варто додати до свого раціону

Літо – чудова пора, щоб не лише оздоровитися, поповнити запаси вітамінів та корисних речовин, а й схуднути. У цей період доступнішими є продукти для зменшення ваги – свіжі овочі, фрукти та ягоди.

Їх можна і навіть потрібно додавати до свого раціону. Це позитивно вплине не лише на загальний стан здоров’я та самопочуття, а й на талію та стегна.

Топ-10 літніх продуктів для схуднення:

Вишня

Смачна та корисна літня ягода чудово замінює солодощі. Вона містить низку вітамінів, з-поміж яких – С, В1, В2, Р, РР, а також є антиоксидантом.

Огірки

Той, хто прагне схуднути, обов’язково має додати до свого раціону цей овоч. Його енергетична цінність – лише 16 калорій на 100 г. Крім того, огірок – чудовий антиоксидант.

Кавун

Низькокалорійний і корисний продукт, здатний побороти бажання їсти солодощі та оздоровити організм.

Кукурудза

Вона не лише містить мало калорій, але й багата клітковиною, а також вітамінами РР, Е, D, К, В1, В2.

Чорниця

Ягода – джерело вітамінів, серед яких А і С. Особливо вона корисна у сезон дозрівання.

Полуниця

Не лише смачна, а й корисна ягода замінить випічку й солодке. Водночас чашка полуниці містить лише 47 калорій.

Помідори

Чудовий антиоксидант, а також багатий корисними речовинами продукт. З ним можна приготувати десятки корисних і смачних салатів.

Персики

Персики є гарним джерелом вітаміну С і бета-каротину, вони сприяють зміцненню імунітету та зниженню ваги.

Шпинат

Допоможе поповнити запаси вітамінів А і С. Крім нього, варто вживати також іншу сезонну зелень – петрушку, кріп, щавель.

М’ята

Чаї з м’ятою поліпшать самопочуття, допоможуть боротися з головним болем і безсонням.

Джерело: Eat This, Not That