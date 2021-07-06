У Київській області щодня працюватимуть сім центрів масової вакцинації від коронавірусу. Місцеві жителі зможуть отримати там щеплення з 9.00 до 17.00.
Про це повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.
Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:
- Бровари – КНП Броварський міський ЦПМСД, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.
- Біла Церква – Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.
- Славутич – КНП Славутицька міська лікарня, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.
- Бориспіль – КНП Бориспільський міський ЦПМСД, вул. Київський шлях, 24.
- Ірпінь – КНП Ірпінський міський ЦПМСД вул. Михайлівська, 22; вул. Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.
- Обухів – КНП Обухівський міський ЦПМСД вул.Каштанова, 52.
- Яготин – КНП Яготинський ЦПМСД вул. Незалежності, 71.
Щоб отримати щеплення, попередньо слід записатися до листа очікування вакцинації від Covid-19 через додаток Дія, сервіс helsi.me, контакт-центр МОЗ або ж у свого сімейного лікаря.
За добу, 5 липня, в Україні вакцинували від коронавірусу 73 234 людини. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані – 47 682 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали одну дозу – 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 998 614 щеплень.
Також з 5 липня щодня працює центр вакцинації у Києві на базі Міжнародного виставкового центру. Всі охочі вакцинуються з 10.00 до 17.30.
Переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти Covid-19 (інформація періодично оновлюється).
Джерело: Київська ОДА
Фото: КМДА