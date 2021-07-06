У Київській області щодня працюватимуть сім центрів масової вакцинації від коронавірусу. Місцеві жителі зможуть отримати там щеплення з 9.00 до 17.00.

Про це повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:

Бровари – КНП Броварський міський ЦПМСД, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.

Біла Церква – Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.

Славутич – КНП Славутицька міська лікарня, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.

Бориспіль – КНП Бориспільський міський ЦПМСД, вул. Київський шлях, 24.

Ірпінь – КНП Ірпінський міський ЦПМСД вул. Михайлівська, 22; вул. Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.

Обухів – КНП Обухівський міський ЦПМСД вул.Каштанова, 52.

Яготин – КНП Яготинський ЦПМСД вул. Незалежності, 71.

Щоб отримати щеплення, попередньо слід записатися до листа очікування вакцинації від Covid-19 через додаток Дія, сервіс helsi.me, контакт-центр МОЗ або ж у свого сімейного лікаря.

За добу, 5 липня, в Україні вакцинували від коронавірусу 73 234 людини. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані – 47 682 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали одну дозу – 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 998 614 щеплень.

Також з 5 липня щодня працює центр вакцинації у Києві на базі Міжнародного виставкового центру. Всі охочі вакцинуються з 10.00 до 17.30.

Переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти Covid-19 (інформація періодично оновлюється).

Джерело: Київська ОДА

Фото: КМДА