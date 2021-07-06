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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ситуація з коронавірусом у світі стабілізувалася – ВООЗ

туристы, маски, коронавирус

Останнім часом у світі ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Загальний стан з поширенням хвороби на планеті кращий, ніж це було кілька місяців тому.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

– Якщо подивитися на графік за останні кілька тижнів, то можна побачити, що настала певна стабілізація, це сталося на дуже високому рівні, – зазначив Майкл Райан.

За його словами, епідситуація у світі загалом краща, ніж це було два-три місяці тому.

З приходом літа ситуація з коронавірусом на планеті покращилася, як і у 2020 році. Фіксується зниження кількості нових випадків хвороби, а також смертей від ускладнень, спровокованих вірусом.

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Однак у низці країн поширюється новий небезпечніший штам коронавірусу – індійська мутація (Дельта). Її здатність швидше поширюватися, провокувати більш складний перебіг хвороби у пацієнтів викликає побоювання у експертів.

Через це деякі країни не поспішають повністю послаблювати карантинні заходи.

Джерело: ВООЗ, РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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