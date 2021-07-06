Практично кожен із нас не з чуток знає, що таке прискорене серцебиття. Але в яких випадках відчуття, немов серце ось-ось вирветься з грудей, не просто ситуаційний стан, а свідчення серйозних проблем зі здоров’ям? З цим запитанням Факти ICTV звернулися до сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмили Сердюк.

– Прискорене серцебиття або тахікардія – це різновид аритмії з характерною частотою серцевих скорочень (ЧСС) більше 90-100 ударів в хвилину, тоді як норма становить 60-90, – розповідає Людмила Сердюк.

За словами сімейного лікаря, тахікардія – не обов’язково ознака кардіопатологій. У цілком здорових людей вона може наступити, наприклад, при підвищених фізичних навантаженнях, стресі, після прийому кави або алкоголю, деяких лікарських препаратів. Однак через якийсь час ЧСС стабілізується. До речі, у дітей до шести років тахікардія – фізіологічна норма.

Але якщо серце починає прискорено битися, коли людина перебуває у стані спокою, таку тахікардію вже розцінюють як патологічну.

– Часте серцебиття у стані спокою є ознакою проблем з постачанням серцевому м’язу крові, що може свідчити про розвиток ішемічної хвороби серця або інфаркт міокарда, – зазначає сімейний лікар.

Тахікардія буває синусова і пароксизмальна.

Синусова тахікардія з ЧСС 100-120 ударів на хвилину зустрічається у пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи, такими як інфаркт міокарда, стенокардія, міокардит, кардіосклероз, порок серця тощо.

Доволі часто синусова тахікардія діагностується у молодих людей з нестійкою нервовою системою.

Синусова тахікардія також є одним із симптомів проблем з ендокринною системою, анемії, ниркової коліки. Вона може спровокувати непритомність, запаморочення, зниження артеріального тиску, зниження діурезу.

Пароксизмальна тахікардія з ЧСС від 140 до 220 ударів на хвилину характерна нападами – пароксизмами, які раптово починаються і так само раптово закінчуються.

Симптоми цього виду тахікардії: запаморочення, шум у вухах, стискаючий біль в області серця, іноді нудота, блювання, метеоризм. Усі ці стани загрожують розвитком стенокардії, інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності.

За словами Людмили Сердюк, дуже важливо не лікувати прояви тахікардії самостійно. Це якраз той випадок, коли слід негайно йти до лікаря, який повинен призначити відповідну діагностику.

Крім того, за перших проявів прискореного серцебиття слід прибрати з раціону алкоголь, сигарети, гостру їжу, шоколад та інші продукти із вмістом кофеїну.