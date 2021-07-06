У липні на зміну полуниці та суниці приходить чорниця. Така ж соковита, смачна і корисна для організму.

Користь для кишечника

Чорниця прибирає запалення в кишечнику, вбиває у ньому всі хвороботворні бактерії.

Свіжі ягоди допоможуть позбутися закрепів, особливо у вагітних, а сушені – діареї у дітей. Ось яка це чарівна ягода – чорниця.

Пильне око

Вітаміни, що містяться в чорниці, покращують зір. І хоча багато хто вважає це міфом, це – найкорисніший міф.

Еліксир молодості

– Чорницю називають молодильною ягодою, – відмічає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці в Facebook. – Чорниця – це в прямому сенсі еліксир молодості й краси.

Захист від Альцгеймера

Ягоди чорниці – потужний захисник клітин мозку від руйнування токсинами, пестицидами, які містяться в більшості овочів та фруктів, що вирощують у промислових обсягах.

Чорницю потрібно їсти кожен день протягом усього року, і особливо в сезон збору – в липні. Якщо ви в достатній кількості вживатимете ці чорні ягоди, Альцгеймер вас не відвідає.

Детокс

Чорниця містить багато-багато антиоксидантів, а значить, прибирає запалення в судинах і печінці. Вона має потужний детокс-ефект і виводить токсини.

Як їсти ягоди

У свіжому або замороженому вигляді: цілими, в смузі, розім’ятими з цукром, а краще – без нього. Ягоди можна додавати в каші, йогурти. З них готують желе, компоти, киселі.

Тільки не варто пекти пироги з чорницею і варити із неї варення – в ній загинуть всі корисні речовини.

Літо – чудовий час, щоб не просто оздоровитися, поповнити запаси вітамінів і корисних речовин, але й схуднути. У цей період доступнішими стають продукти для зниження ваги – свіжі овочі, фрукти і ягоди.