Третина громадян України мають антитіла до коронавірусу. Про це свідчать попередні дані дослідження, що проводить МОЗ, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

Протягом липня соціологи та медичні працівники відвідують українські домогосподарства. Вони проводять опитування та безкоштовно тестують людей на наявність антитіл.

Зараз у дослідженні взяли участь близько 6 тис. людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу. Спеціалісти планують провести аналітичну роботу та визначити, яким чином антитіла утворились в організмі людини, на наступному етапі дослідження. Необхідно зрозуміти, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі та навіть не здогадувався, що був інфікований.

Експерти планують опублікувати остаточні дані дослідження наприкінці серпня.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, для активізації аналітичної роботи Комітет разом з міністром розробили законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров’я.

– Ми пропонуємо підсилити Центр громадського здоров’я мережею регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб. Вони займатимуться прогнозуванням нових спалахів інфекційних хвороб, реагуванням на надзвичайні ситуації, розробляти державні програми боротьби з неінфекційними хворобами, – написав він.

Нині Комітет завершує опрацювання поправок до другого читання.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко зазначив, що в Україні фіксується стабільна ситуація з коронавірусом, очікується поліпшення стану й надалі. Також поки у регіонах України все спокійно, у жодному з них немає спалахів.

Джерело: Михайло Радуцький