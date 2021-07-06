У Вінниці отруїлися 17 людей, які вживали їжу в ресторані у селі Майдан Чапельський Вінницького району.

Протягом трьох днів, з 3 до 5 липня, їх госпіталізовано до лікарень обласного центру.

Лікарі поставили попередній діагноз – гострий ентероколіт.

Нині проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ентероколіт – це запалення тонкого і товстого кишечника. Найчастіше причиною захворювання є отруєння несвіжою їжею.

Незалежно від типу збудника, ентероколіт супроводжується діареєю (понад 10 разів на добу), сильними болями в животі, нудотою і блювотою.