В Туреччині зафіксували перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Дельта плюс. У країні захворіли три людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа.

– У трьох провінціях зафікасували випадки Дельта плюс. Однією з провінцій є Стамбул. У всіх випадках хворі не були вакциновані від Covid-19. Їхній стан задовільний, нікого не госпіталізували, – зазначив він.

Міністр додав, що кількість людей, які інфікувалися штамом Дельта у 30 провінціях збільшилася до 284 осіб.

За його словами, темпи вакцинації від коронавірусу у країні пришвидшуватимуть. До Курбан-байраму у Туреччині хочуть щепити не менше 70% населення старше 18 років. Це приблизно 42-43 млн людей.

Нині – активний час відпусток, тому українці намагаються поїхати у країни, кордони яких відкриті для туристів. Однією з найпопулярніших серед них є Туреччина. Тільки 12 червня в аеропорт Анталії прилетіли майже 7 тис. українців.

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За словами керівника Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрія Ганиченка, через те, що громадяни активно подорожують у країни, де фіксують погіршення ситуації з коронавірусом, існує зовнішня загроза для України.

Джерело: trthaber