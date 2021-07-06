У деяких українців можуть виникати складнощі з проведення ревакцинації від коронавірусу, адже першу дозу вони могли отримати разом з колективом певної компанії, а потім звільнитися чи змінити місце роботи.

Громадянам пояснили, що робити у таких випадках та як отримати другу дозу речовини.

Першочергово варто звернутися до колишнього роботодавця та за можливості зробити щеплення за графіком разом з колишнім колективом.

Крім того, можна повторно імунізуватися уже з новими колегами, але це можливо лише за умови, якщо щеплення проводилося вакцинами одного виробника.

Якщо обидва варіанти неможливі, то людині варто зателефонувати до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 12 19 та розповісти про свою ситуацію.

Вакцинація проти коронавірусу триває на території країни з кінця лютого 2021 року. Першими уколи отримали медики, правоохоронці, військовослужбовці, освітяни.

Водночас у країні фіксуються низькі темпи вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 2 100 540 людей, з них першу дозу – 2 100 538 осіб, другу – 898 076 українців.

Джерело: Чернігівська ОДА