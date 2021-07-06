Перший місяць літа вже позаду. Але часу на відпустку ще багато. Щоправда, наскільки терміновою є її необхідність?

Факти ICTV визначили це разом із психологом та ведучою реаліті Екси, яке восени стартує на Новому каналі, Наталею Єжовою. Вона зібрала топ-5 маячків, які говорять про нагальну потребу у відпочинку.

Не встигаєте виконувати всі обов’язки на роботі

– Здавалося б, ви робите всі речі, що й завжди, але відбувається все значно довше. Також швидше стомлюєтесь і не дороблюєте все до кінця, – зазначила вона.

Не можете переключитися

Психолог пояснила, що про відпочинок варто задуматися, коли навіть після роботи людина однаково думає про свої обов’язки та завдання, які має виконати.

Забуваєте про дисципліну

Якщо ви зриваєте терміни та якість виконання своїх задач, це один з найяскравіших маячків. Це знижує самооцінку та впевненість у собі та справляє негативний вплив не лише на роботу, а й на вас.

Злість і стрес

– Якщо ці негативні емоції неможливо побороти, то вам точно час відпочити. Це впливає не лише на вас, а й на ваших рідних. Ви можете без причини кричати на чоловіка чи дружину, дитину, друзів, батьків. Насправді це просто стрес через перепрацювання і перевтому, – радить спеціаліст.

Нестача нових ідей

Ще один знак того, що варто терміново запланувати відпустку, якщо у вас на роботі немає не лише бажання щось робити, а й натхнення та нових ідей. Людина може відчувати, що її з’їдає рутина, а коефіцієнт корисної дії падає.

Якщо ви помітили за собою ці ознаки, неодмінно слід перезавантажитися.

– Вам відомий факт, що якщо у комп’ютер завантажити надто багато файлів, то він перестає працювати? Так само людський організм. Якщо не перезавантажувати час від часу всі процеси, то він теж може “зависати”. Тож потурбуйтеся про те, щоб вчасно відпочивати та бути сповненими натхнення та сил для роботи. І не лише!, – підсумувала вона.

До слова, третій сезон реаліті Екси Новий покаже вже цієї осені. Аби не пропустити прем’єру, стежте за новинами телеканалу на сайті та у соцмережах.

Куди поїхати у відпустку

Найпопулярнішими містами серед туристів є Батумі та Тбілісі. Саме сюди варто поїхати для того, щоб насолодитися грузинською атмосферою. Бюджетними варіантами є турецькі курорти Егейського узбережжя (Ізмір, Бодрум та Даламан).

Також українських туристів приймає Греція, де можна обрати відпочинок на одному з островів: Корфу, Криті чи Родосі.

Детальніше про те, куди можна поїхати у відпустку у 2021 році, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Новий канал