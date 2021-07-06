В Україні за останню добу – 541 новий випадок коронавірусу. З них 26 дітей та 11 медпрацівників.
За минулу добу вдалося одужати 1 086 пацієнтам. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 20 людей.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 266 людей.
Коронавірус в регіонах
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в г. Київ (1 197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.
М. Київ – 197;
Вінницька область – 13;
Волинська область – 3;
Дніпропетровська область – 24;
Донецька область – 22;
Житомирська область – 12;
Закарпатська область – 6;
Запорізька область – 11;
Івано-Франківська область – 13;
Київська область – 37;
Кіровоградська область – 1;
Луганська область – 25;
Львівська область – 19;
Миколаївська область – 9;
Одеська область – 52;
Полтавська область – 13;
Рівненська область – 4;
Сумська область – 17;
Тернопільська область – 8;
Харківська область – 10;
Херсонська область – 8;
Хмельницька область – 7;
Черкаська область – 16;
Чернівецька область – 6;
Чернігівська область – 8.
Загальна Covid–статистика з початку пандемії в Україні:
Захворіло – 2 238 364 особи.
Померло – 52 504 особи.
Видужало – 2 172 687 осіб.