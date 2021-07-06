В Україні за останню добу – 541 новий випадок коронавірусу. З них 26 дітей та 11 медпрацівників.

За минулу добу вдалося одужати 1 086 пацієнтам. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 20 людей.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 266 людей.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в г. Київ (1 197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.

М. Київ – 197;

Вінницька область – 13;

Волинська область – 3;

Дніпропетровська область – 24;

Донецька область – 22;

Житомирська область – 12;

Закарпатська область – 6;

Запорізька область – 11;

Івано-Франківська область – 13;

Київська область – 37;

Кіровоградська область – 1;

Луганська область – 25;

Львівська область – 19;

Миколаївська область – 9;

Одеська область – 52;

Полтавська область – 13;

Рівненська область – 4;

Сумська область – 17;

Тернопільська область – 8;

Харківська область – 10;

Херсонська область – 8;

Хмельницька область – 7;

Черкаська область – 16;

Чернівецька область – 6;

Чернігівська область – 8.

Загальна Covid–статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 238 364 особи.

Померло – 52 504 особи.

Видужало – 2 172 687 осіб.