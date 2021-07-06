Кожна п’ята жінка в Україні стикається з тією або іншою формою насильства. Регіна Андрух, яка на власному досвіді пережила домашнє насилля, розповіла Фактам ICTV, як піти від насильника, та порадила жінкам, як врятуватися у такій ситуації.

– Я неодноразово чула оте “тікай”. Але я не зобов’язана втікати зі своєї оселі. Однак я мушу захищатися. У цьому розрізі я б радше казала про те, як правильно зберегти себе від домашнього насилля та вижити, – зазначила вона.

За її словами, для того, щоб вижити – і психологічно, і морально, варто безпечно призупинити стосунки, або поставити їх на паузу, або ж просто розірвати, залежно від моральної готовності до одного чи іншого варіанту розвитку подій.



– Я ніколи нікуди не йшла, окрім тих жахливих моментів, коли змушена була боса, з дитиною на руках, тікати з квартири від побиття. У моєму житті ніколи не було домашнього насилля, зокрема у подружньому житті, доки чоловіка не звільнили зі служби, і він не потрапив у стресову ситуацію, з якою не здатен був упоратися, – розповідає вона.

Жінка стверджує, що коли у її житті вперше трапилося насилля, вона сприйняла це як випадкову помилку. Але коли це повторилося декілька разів, вона вирішила захистити себе та свою дитину.

Регіна дала декілька порад жінкам, які хочуть звільнитися від домашнього насилля:

1. Приготуйте усі необхідні документи: на право власності, свідоцтва про народження дітей, паспорт, ідентифікаційний код, закордонні паспорти свої та дітей, медичні картки. Зробіть дублікат своєї сім-карти, збережіть там усі необхідні телефонні номери людей, до яких ви можете звернутися по допомогу. До цієї валізи також – запасний телефон, який постійно має бути зарядженим.

– Ідеальніший варіант: придбайте собі новий телефон, приміром, з мотивацією – ця модель застаріла, а свій постійний заховайте до цієї валізи. Туди ж покладіть готівку та електронні носії з копіями усієї важливої для вас інформації. Також покладіть дублікати усіх ключів від житла, – радить вона.

2. Наступна дія – непомітно, максимально безпечно та у режимі максимальної секретності від агресора, винесіть цю валізу з житлового приміщення та залиште у довіреної особи. Наприклад, у когось із сусідів, до кого ви можете зайти швидко і без зайвих підозр.

3. Якщо житло, у якому ви мешкаєте разом з агресором, належить вам, то нікуди бігти не треба. Коли ви відчуєте, що критичний момент настав, вам треба з максимальною обережністю залишитися вдома самій, а якщо є діти, то з дітьми, і у цей час встигнути встановити приховану сигналізацію із тривожною кнопкою. Змінити принаймні один замок у дверях, щоб до вас не міг потрапити агресор. Якщо буде спроба вибити двері – зверніться до правоохоронних органів за допомогою тривожної кнопки.

4. Якщо ви не встигли замінити замки і агресор забрав мобільні телефони, під рукою слід мати тривожну кнопку. Її можна приклеїти до зворотного боку горизонтальної поверхні (столу, полички біля ліжка). Також можна завчасно підписати договір з офіційною охоронною системою, та попередити, що не матимете змоги відповісти на підтверджувальний дзвінок, тож вони мають виїжджати негайно.

5. У разі, якщо є можливість, можна встановити у квартирі приховане відеоспостереження.

6. Якщо ви не є власницею житла, то заощаджуйте гроші та виводьте їх на картку когось із близьких або родичів, щоб мати можливість принаймні зняти житло, чи придбати квиток, або сплатити за таксі до того місця призначення, де ви перебуватимете у повній безпеці. Якщо ви не встигнете цього зробити, пам’ятайте, на телефоні, захованому у тривожній валізі, має бути встановлений будь-який банківський додаток, який дозволить вам позичити кошти у близьких чи друзів.

7. Максимальній кількості довірених осіб розкажіть про те, що з вами чинять насилля, фіксуйте наслідки побиття на фото та відсилайте їх близьким. Як би це не було неестетично чи дискомфортно, але окрім судово-медичної експертизи – це єдині ваші докази.

8. Ніколи не реагуйте на два типи порад: “не винось сміття з хати, бо це – справа двох” і “тікай від нього, чого ти досі не пішла?”. Жодне насилля не має виправдання.

9. Ви можете подавати на розлучення або не подавати. Це ваш персональний вибір. Але ви зобов’язані підписати контракт з адвокатом та мати домовленість із психотерапевтом, котрі мають бути цілком та повністю в курсі ваших справ, пов’язаних із насиллям, мати копії медичних довідок про нанесення тілесних ушкоджень та копії результатів ваших судово-медичних експертиз.

10. І головне, пам’ятайте – не ви маєте йти від насилля. Ви маєте викинути насилля зі свого життя. Жодна жінка не може гарантувати того, що чергове побиття не стане вбивством або не призведе до каліцтва.

– Жодна жива істота не має права забирати ані наше життя, ані наше здоров’я, ані наше щастя. Доки агресор змушує вірити вас у те, що з вами щось не так, ви будете страждати. Дозвольте собі вірити у те, що найбільша цінність – це щасливе життя, – підсумувала вона.

Яким би щасливим життя не було до насилля, коли межу перетнули, повернення назад не завжди має сенс. А якщо й має – то це вже не ваша турбота. Бо зло може спокутувати лише той, хто його вчинив. Висновками, діями та вчинками.

Що робити під час домашнього насильства – розповіла адвокат Катерина Власюк у матеріалі Фактів ICTV.