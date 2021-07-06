Нині в Україні фіксується стабільна ситуація з коронавірусом, проте вона може погіршитися через поширення штамів вірусу, зокрема індійського варіанту (Дельта).

Про це під час онлайн-брифінгу 6 липня 2021 року повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– Спалах в Україні може відбутися вже наприкінці липня, у серпні. Все залежатиме від того, настільки збільшуватимуть свою присутність варіанти вірусу, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, наразі країні загрожують три мутації.

– Найбільше загрожують Україні британський, південноафриканський та індійський варіанти, – додав він.

Також він повідомив, що нині в низці європейських країн фіксується погіршення епідситуації, з-поміж них – Велика Британія, Португалія, Росія, Іспанія.

Спалахи очікуються наступного тижня у Греції та Бельгії. Через те, що Іспанія та Греція є популярними серед українців курортами, виникають зовнішні ризики для України.

Однак загалом, за даними ВООЗ, епідситуація на планеті доволі стабільна. Вона є значно кращою, ніж кілька місяців тому.

Джерело: Kyiv School of Economics