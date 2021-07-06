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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Жодних ознак спалаху та нові рекорди: експерт оцінив епідситуацію в Україні

жінка у масці

В Україні фіксується стабільна ситуація з коронавірусом, очікується поліпшення стану й надалі.

Про це під час онлайн-брифінгу 6 липня 2021 року повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– В Україні все добре, немає жодних ознак спалаху. Рівень смертності продовжує знижуватися, швидкість трішки сповільнилася… Далі ми очікуємо, що спадання продовжиться, – зазначив Юрій Ганиченко.

Це позитивно відобразилося на завантаженості ліжок у лікарнях.

– Ще менше пацієнтів ми очікуємо наступного тижня у лікарнях. Зайнятість ліжок на одному з найменших рівнів. Щодня бачимо нові рекорди. Реанімаційні ліжка зайняті на 15%, ліжка з киснем – на 9%, апарати ШВЛ – на 3%, – додав він.

Також поки у регіонах України все спокійно, у жодному з них немає спалахів, уточнив спікер.

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За інформацією фахівців Всесвітньої організації охорони здоров’я, на планеті також значно поліпшилася загальна епідситуація. Станом на початок липня вона значно краща, ніж навесні 2021 року.

Однак у деяких країнах продовжує поширюватися індійський штам коронавірусу (Дельта), який може погіршити прогнози та спровокувати спалах як в Україні, так і в інших країнах.

Джерело: Kyiv School of Economics

Фото: Depositphotos

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