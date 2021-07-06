В Україні фіксується стабільна ситуація з коронавірусом, очікується поліпшення стану й надалі.

Про це під час онлайн-брифінгу 6 липня 2021 року повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– В Україні все добре, немає жодних ознак спалаху. Рівень смертності продовжує знижуватися, швидкість трішки сповільнилася… Далі ми очікуємо, що спадання продовжиться, – зазначив Юрій Ганиченко.

Це позитивно відобразилося на завантаженості ліжок у лікарнях.

– Ще менше пацієнтів ми очікуємо наступного тижня у лікарнях. Зайнятість ліжок на одному з найменших рівнів. Щодня бачимо нові рекорди. Реанімаційні ліжка зайняті на 15%, ліжка з киснем – на 9%, апарати ШВЛ – на 3%, – додав він.

Також поки у регіонах України все спокійно, у жодному з них немає спалахів, уточнив спікер.

За інформацією фахівців Всесвітньої організації охорони здоров’я, на планеті також значно поліпшилася загальна епідситуація. Станом на початок липня вона значно краща, ніж навесні 2021 року.

Однак у деяких країнах продовжує поширюватися індійський штам коронавірусу (Дельта), який може погіршити прогнози та спровокувати спалах як в Україні, так і в інших країнах.

Джерело: Kyiv School of Economics