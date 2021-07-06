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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Зовнішня загроза: Covid-спалахи у яких країнах небезпечні для України

коронавірус

У деяких європейських країнах фіксується погіршення ситуації з коронавірусом, зокрема вже є спалах захворюваності в Іспанії, потенційно він загрожує Греції. Через те, що ці країни є популярними серед українців курортами, виникають зовнішні загрози для України.

Про це під час онлайн-брифінгу 6 липня 2021 року повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– До трійки країн, які були епіцентрами спалаху – Велика Британія, Португалія, Росія, на цьому тижні додалася Іспанія. Останніми днями спостерігається різке зростання захворюваності. Якщо на минулому тижні мали коефіцієнт виявлення 5%, то на цьому – 10%, – зазначив Юрій Ганиченко.

Також потенційно погіршення епідситуації загрожує Греції.

– Тривожні дзвіночки йдуть з Греції. Це лише перші ознаки. Говорити про спалах ще не можемо, але наступного тижня це можливо, – додав спікер.

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За його словами, через період відпусток зростає загроза для України.

– Період відпусток – небезпечний, це зовнішня загроза для України, – уточнює він.

Водночас у ВООЗ говорять про загальну стабілізацію ситуації з коронавірусом у світі. Вона ліпша, ніж була кілька місяців тому.

Джерело: Kyiv School of Economics

Фото: Depositphotos

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