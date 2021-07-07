Нині у світі активно поширюється індійський штам коронавірусу (Дельта), він може значно погіршити епідситуацію в Україні.

Про це під час брифінгу Перші підсумки вакцинації: Чи готові українці до подорожей і нових хвиль коронавірусу заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

– Штам Дельта дуже розповсюджений у світі, майже у 100 країнах світу він уже зареєстрований… Загроза розповсюдження Дельта-штаму на території України існує, вона реальна. Ми маємо про це чесно говорити, – зазначив Роман Родина.

Водночас поки в Україні відносно стабільна ситуація.

– Нині ми тримаємося на тих же показниках, що у цьому періоді рік тому. Але штам Дельта може потрапити на територію України, – додав спікер.

За словами експерта, штам більш небезпечний, він провокує більш важкий перебіг захворювання та може вражати молодше населення.

– Він небезпечний тим, що здатність поширюватися у півтора рази вища, ніж у британського штаму. Рівень госпіталізації – у 1,7-2,2 разу вищий, – пояснює фахівець.

Проте позитивним моментом є те, що дві вакцини від коронавірусу вже підтвердили свою ефективність у боротьбі з індійським штамом (Дельта).

– Доведена ефективність вакцин проти Дельта-штаму. Є завершені дослідження для вакцин Pfizer та AstraZeneca. Їхня ефективність – від 70 до 90%, – підсумував Роман Родина.

Водночас в Україні уже фіксувалися випадки захворювання на штам Дельта.

Джерело: Український кризовий медіа-центр