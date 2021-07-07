Вчені Манчестерського центру аудіології і глухоти у Великій Британії проаналізували сім досліджень і виявили зв’язок між проблемами слуху та рівноваги і Covid-19.

Їх аналіз показує, що близько 15% пацієнтів відчувають шум або дзвін у вухах, близько 7% страждають втратою слуху і стільки ж відчувають запаморочення, яке являє собою відчуття обертання.

– Існує гостра необхідність у ретельно проведеному клінічному та діагностичному дослідженні, щоб зрозуміти довгостроковий вплив Covid-19 на слухову систему, – відзначає старший автор дослідження, професор аудіології Кевін Манро.

Він і його колеги сподіваються отримати більш точне уявлення про частоту і серйозність проблем зі слухом, пов’язаних з Covid-19, а також про те, які частини слухової системи порушені.

Вони також вивчать можливі зв’язки між аудіовестибулярними проблемами й іншими факторами, такими як спосіб життя, інші захворювання і лікування, отримане пацієнтами в відділеннях інтенсивної терапії.

За словами професора Манро, за останні кілька місяців він отримав безліч листів від людей, які повідомили про зміну слуху або дзвін у вухах після зараження Covid-19.

Хоча це викликає тривогу, необхідно проявляти обережність, оскільки неясно, чи пов’язані зміни слуху безпосередньо з Covid-19 або іншими факторами, такими як лікування в ході надання невідкладної допомоги.

Абсолютно точно відомо, що проблеми зі слухом викликають інші вірусні інфекції, зокрема краснуху, кір і цитомегаловірус. Але дослідження можливих зв’язків між Covid-19 і слухом залишаються на початковій стадії.

Джерело: MedicalNewsToday