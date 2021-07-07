Імунітет проти коронавірусної інфекції, набутий внаслідок вакцинації або хвороби, став імовірною причиною появи відразу трьох нових штамів Covid-19. Про це заявили бразильські вчені.

За їхніми словами, мутації Гамма-штаму (бразильського штаму) викликані початковим завданням Covid-вірусу пробивати імунний захист людини.

– Швидше за все, саме набуття імунітету в результаті вакцинації і безпосереднього зараження викликало мутації Гамма-штаму, – зазначив вірусолог Феліпе Навека з науково-виробничого об’єднання імені Освалдо Круза при МОЗ Бразилії.

Наразі вчені вивчають ступінь заразності нового покоління Covid-вірусів. Особливо гостро стоїть питання про можливість зараження вакцинованих людей.

Дослідники заявляють, що виявлені Гамма-штами мають багато спільного з Covid-штамом Дельта і досить потужний потенціал стрімко поширитися на території Амазонас – найбільшого за площею штату Бразилії, що займає майже 20% території країни в найменш освоєній частині басейну річки Амазонки, зарослої вічнозеленими екваторіальними лісами.

Нагадаємо, що високовакцинований Ізраїль наразі фіксує зростання Covid-захворювань серед громадян, які отримали щеплення. Влада країни вже офіційно заявила про свої сумніви щодо ефективності вакцини Pfizer/BioNTech в запобіганні інфекції і симптоматичним патологіям.

Джерело: Virological