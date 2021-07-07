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Ольга Тетеріна |

Карантин у Греції та захворюваність у Середземномор’ї: Covid-новини 7 липня

Карантин у Греції та захворюваність у Середземномор’ї: Covid-новини 7 липня

У світі станом на 7 липня зафіксували 185,5 млн випадків коронавірусу. В Україні попереджають, що вже влітку треба готуватися до нового спалаху Covid-19, який очікують восени. Але поки що ситуація у країні стабільна.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 7 липня підтвердили 610 випадків коронавірусу.  Одужали за добу – 1 666 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 33 людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

За словами виконавчого директора ГО Пацієнти України Інни Іваненко, що індійський штам коронавірусу (Дельта) активно поширюватиметься територією України вже восени. Тому влітку українці мають підготуватися до поширення мутації та зробити щеплення.

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Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу у Бразилії (62 тис.), Індії (43 тис.) та Індонезії (31 тис.).

У Європі найактивніше коронавірус зараз поширюється у Великій Британії, Росії та Іспанії. Україна серед країн світу займає 69 місце за кількістю нових хворих, серед країн Європи – 13 позицію.

У регіоні Східного Середземномор’я (22 країни) зростає кількість нових випадків Covid-19. Це пов’язано з різними чинниками з поширенням штаму Дельта в 13 з 22 країн та обмежений доступ до вакцин.

Влада Греції заявила про посилення коронавірусних обмежень через зростання числа нових випадків зараження. З 8 липня всі бари, клуби та інші розважальні заклади дозволять обслуговувати лише гостей, які сидітимуть за столами.

Голова комісії біобезпеки при Раді національної безпеки та охорони України Сергій Комісаренко зазначив, що вакцини від коронавірусу, які схвалила для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров’я, захищають від штаму Дельта. Саме вакцинація оберігає людей від поширення нового штаму коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Фото: Pexels

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