Короткозорість (міопія) – це порушення зору, коли дитина бачить предмети лише на дуже близькій відстані й погано розрізняє віддалені.

Найчастіше короткозорість у дітей виявляється перед першим класом школи або під час навчання.

Дошкільнята рідко звертають увагу на віддалені предмети, а в школі виявляється, що першокласник не бачить, що написано на дошці.

Ось тут деякі батьки і починають бити на сполох.

Коли перевіряти зір

– Вперше очі дитини перевіряють у пологовому будинку, щоб не пропустити вроджені патології, – розповідає професор, дитячий офтальмолог Сергій Риков. – Потім у три роки і в шість років, перед першим класом. Школярам потрібно відвідувати офтальмолога двічі на рік – на початку навчального року і наприкінці. Тоді точно не пропустите будь-які зміни зору в дитини.

Причини короткозорості

Генетична схильність. Якщо у когось в сім’ї є короткозорість, то в 50% випадків вона розвинеться і у дитини. Якщо у обох батьків проблеми із зором, то цей відсоток збільшується.

Перенапруження очей через шкільні навантаження плюс “зависання” в гаджетах.

Неправильно обладнане робоче місце школяра і погане освітлення.

Незбалансоване харчування, дефіцит вітамінів.

Неправильне ставлення до проблем із зором. В разі їх виявлення потрібно дотримуватися порад лікаря і коригувати зір, вчасно проходити огляди, носити окуляри або лінзи.

Ознаки короткозорості

Іноді малюки не можуть розповісти, що бачать погано. Але запідозрити порушення зору можна, якщо:

малюк мружить очі, коли щось розглядає;

нахиляється низько над картинкою в книжці або коли розглядає предмет;

часто мигає і скаржиться на втому очей під час читання книг;

скаржиться на головний біль.

Лікування короткозорості

Якщо міопія розвивається не швидко – максимум на 0,5 діоптрій за рік, то застосовують консервативне лікування. В такому разі прописують носіння окулярів, лінз, спеціальні вправи для очей.

Обов’язково потрібно дотримуватися режиму роботи і відпочинку, щоб очі не перенапружувалися. Дуже важливий повноцінний сон.

Рекомендована дієта, що включає в себе фрукти, овочі, натуральні продукти з вмістом різних мікроелементів.

Якщо лікар наполягає на носінні окулярів, треба погодитися з ним. Їх підбирають ретельно. Через деякий час, можливо, доведеться замінити їх, оскільки зір може покращитися або погіршитися.

Сучасна офтальмологія має безліч апаратів для лікування дитячих очей. Вибирайте клініку для лікування дітей, в якій встановлено найсучасніше обладнання. Тоді обстеження буде якіснішим, а призначення ефективнішими.

Хірургічні методи лікування короткозорості застосовують тільки в найважчих випадках. Позбутися міопії не вдасться, але розвиток хвороби можна призупинити.

Профілактика короткозорості

Знизити швидкість розвитку хвороби або попередити її можна, дотримуючись певних правил.

У харчуванні дітей має бути достатня кількість продуктів, що містять вітаміни А, С, Е, вітаміни групи В, каротин, антиоксиданти: морква, яблука, ягоди, банани, овочі, риба, нежирне м’ясо.

Не дозволяйте дітям днями просиджувати біля екранів комп’ютерів або над смартфонами. Перенапруження очей виснажує орган зору, висушує поверхню очного яблука, порушує кровообіг. Через несприятливі умови гострота зору погіршується.

Правильно організуйте робоче місце школяра. Використовуйте лампи з жовтим світлом (воно найкраще для очей).

Чергуйте напружену роботу очей з періодами відпочинку. Під час читання робіть перерви кожні 30-40 хвилин, під час роботи з комп’ютером – кожні 10 хвилин. При цьому дивіться удалину. Відстань від очей до книги повинні бути не менше 30 см, до екрану комп’ютера – понад 60 см, телевізора – не менше 3 м.

Під час роботи за комп’ютером або під час перегляду телевізора потрібно вмикати підсвічування. Не можна працювати в повній темряві.

Обмежуйте час, який діти проводять перед монітором: у три роки – не більше 20 хвилин, у п’ять років – до 30 хвилин, у сім років – до 40 хвилин.

Дозволяйте дитині більше гуляти на вулиці. Активний спосіб життя і спорт підуть на користь будь-яким очам: здоровим і короткозорим. Тільки правильно виберіть вид спорту. При порушеннях зору протипоказані важка атлетика, бокс, боротьба.

Дітям із сильно вираженою короткозорістю заведіть собаку: нехай двічі на день дитина вигулює улюбленця і при цьому дивиться вдалину.

Після коронавірусної хвороби у багатьох дітей виявляється короткозорість, а вже діагностована раніше може посилитися. Причому падіння рівня зору іноді відбувається швидко. Але найчастіше, пізніше все повертається до колишнього стану, однак забувати про це не варто.