Про це повідомили в інформаційному управлінні апарату Верховної Ради. Експерти зробили висновок, що законопроект №5596 не містить ризиків корупції.

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект про регулювання обігу канабісу у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

– Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №5596″, – зазначили в апараті ВР.

Цей проект закону щодо регулювання обігу медичного канабісу у медичних цілях зареєстрували у Верховній Раді на початку червня 2021 року.

Автори вважають, що через неможливість використовувати речовину як медичний засіб страждають онкохворі, ветерани війни і паліативні пацієнти. Він дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам.

Лікувати канабісом можна рак, хворобу Паркінсона, хронічні болі, епілепсію, розсіяний склероз, еректильну дисфункцію, артрити.

Також законопроект передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель, які можна буде придбати тільки за електронними рецептами від лікаря. На будь-яку діяльність – виробництво або терапію медпрепаратами з канабісу – видаватиметься ліцензія.

Верховна Рада може проголосувати за законопроект про легалізацію медичного канабісу вже до кінця цієї сесії або у вересні.

Детальніше про легалізацію медичного канабісу в Україні читайте на Фактах ICTV.