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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Легалізація канабісу в Україні: законопроект не містить ризиків корупції

легалізація канабісу

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект про регулювання обігу канабісу у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

Про це повідомили в  інформаційному управлінні апарату Верховної Ради. Експерти зробили висновок, що законопроект №5596 не містить ризиків корупції.

– Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №5596″, – зазначили в апараті ВР.

Цей проект закону щодо регулювання обігу медичного канабісу у медичних цілях зареєстрували у Верховній Раді на початку червня 2021 року.

Автори вважають, що через неможливість використовувати речовину як медичний засіб страждають онкохворі, ветерани війни і паліативні пацієнти. Він дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам.

Лікувати канабісом можна рак, хворобу Паркінсона, хронічні болі, епілепсію, розсіяний склероз, еректильну дисфункцію, артрити.

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Також законопроект передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель, які можна буде придбати тільки за електронними рецептами від лікаря. На будь-яку діяльність – виробництво або терапію медпрепаратами з канабісу – видаватиметься ліцензія.

Верховна Рада може проголосувати за законопроект про легалізацію медичного канабісу вже до кінця цієї сесії або у вересні.

Детальніше про легалізацію медичного канабісу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Depositphotos

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