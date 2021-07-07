Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила свої рекомендації з лікування Covid-19, включивши в них блокатори рецепторів інтерлейкіну-6, клас ліків, які рятують життя пацієнтів у важких станах.

Це перші препарати, які виявилися ефективними проти Covid-19 з тих пір, як ВООЗ у вересні 2020 року рекомендувала кортикостероїди.

Були розглянуті дані більше 10 000 пацієнтів, охоплених у 27 клінічних дослідженнях.

Пацієнти в тяжкому або критичному стані з Covid-19 часто страждають від надмірної реакції імунної системи, що може бути дуже шкідливим для здоров’я пацієнта. Препарати, що блокують інтерлейкін-6 – тоцілізумаб і сарілумаб – пригнічують цю надмірну реакцію.

Перспективний аналіз препаратів показав, що у пацієнтів у важкому або критичному стані прийом цих ліків знижує ймовірність смерті на 13% у порівнянні зі стандартним лікуванням. Це означає, що на тисячу пацієнтів буде на 15 смертей менше, а на кожну тисячу важкохворих – менше на 28 смертей.

Імовірність штучної вентиляції легень у важких і критичних пацієнтів знижується на 28% у порівнянні зі стандартним лікуванням. Це означає, що на 23 пацієнта з тисячі, які потребують ШВЛ, буде менше.

– Ці ліки дають надію пацієнтам і сім’ям, які страждають від руйнівного впливу важкого і критичного Covid-19. Але блокатори рецепторів IL-6 залишаються недоступними для більшої частини світу, – зазначив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, нерівномірний розподіл вакцин означає, що люди в країнах із низьким і середнім рівнем доходів найбільш сприйнятливі до важких форм Covid-19. Таким чином, найбільша потреба у цих препаратах спостерігається в країнах, які на даний час мають найменший доступ.

Щоб підвищити доступність цих життєво важливих ліків, ВООЗ закликає виробників знизити ціни для країн з низьким і середнім рівнем доходів, особливо там, де спостерігається зростання Covid-19.