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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Можна не поспішати. Науковці твердять про збільшення репродуктивного віку жінок

Можна не поспішати. Науковці твердять про збільшення репродуктивного віку жінок

Фахівці фіксують збільшення тривалості репродуктивного віку сучасних жінок – періоду, коли вони можуть вагітніти та народжувати дітей.

Американські дослідники виявили, що серед жінок США тривалість репродуктивного життя зросла з 35 до 37,1 року.

Це пов’язано з більш раннім початком менструації у дівчаток і більш пізнім настанням менопаузи у дорослих жінок.

Згідно з результатами дослідження, у середньому перші місячні у дівчаток почали з’являтися у більш ранньому віці, середній вік раніше – 13,5 року, тепер – 12,7.

Крім того, пізніше почала наставати менопауза, раніше середній вік був 48,4 року, нині – 49,9 року.

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Ці зміни можуть вплинути на загальні рекомендації з планування вагітності як у країні, так і загалом у світі.

Подібні зміни можуть бути пов’язані зі зміною харчування, ритму життя серед сучасних жінок.

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Водночас науковці нагадують, що у кожної жінки ці показники індивідуальні. Вони залежать від етнічного походження, генетики, стану здоров’я, способу життя і харчування.

Джерело: Senford

Фото: Pexels

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