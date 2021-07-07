Фахівці фіксують збільшення тривалості репродуктивного віку сучасних жінок – періоду, коли вони можуть вагітніти та народжувати дітей.

Американські дослідники виявили, що серед жінок США тривалість репродуктивного життя зросла з 35 до 37,1 року.

Це пов’язано з більш раннім початком менструації у дівчаток і більш пізнім настанням менопаузи у дорослих жінок.

Згідно з результатами дослідження, у середньому перші місячні у дівчаток почали з’являтися у більш ранньому віці, середній вік раніше – 13,5 року, тепер – 12,7.

Крім того, пізніше почала наставати менопауза, раніше середній вік був 48,4 року, нині – 49,9 року.

Ці зміни можуть вплинути на загальні рекомендації з планування вагітності як у країні, так і загалом у світі.

Подібні зміни можуть бути пов’язані зі зміною харчування, ритму життя серед сучасних жінок.

Водночас науковці нагадують, що у кожної жінки ці показники індивідуальні. Вони залежать від етнічного походження, генетики, стану здоров’я, способу життя і харчування.

Джерело: Senford