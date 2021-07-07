В ЄС очікують чергову хвилю пандемії коронавірусу наприкінці вересня – на початку жовтня. Водночас кілька країн готові поділитися з Україною надлишковими партіями вакцин від Covid-19.

Про це повідомив голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров’я Михайло Радуцький у соціальних мережах.

За його словами, Данія, Польща та Естонія готові передати Україні надлишкові партії вакцин, щоб країна могла збільшити темпи імунізації.

– Очікуємо наступну хвилю наприкінці вересня. Домовились про обмін даними, удосконалення лабораторної діагностики, оновлення протоколів лікування, запровадження спільних карантинних обмежень під час нової хвилі коронавірусу, — зазначив Радуцький.

Нині у Європейському Союзі не схвалили деякі вакцини від коронавірусу, які використовують в Україні.

Представники України запропонували регіональному бюро ВООЗ автоматично визнавати сертифікати вакцинації, якщо вакцина пройшла прекваліфікацію організацією. Разом вони вирішили, що потрібно прискорити процедуру взаємовизнання сертифікатів.

Виконавчий директор ГО Пацієнти України Інна Іваненко повідомила, що індійський штам коронавірусу (Дельта) активно поширюватиметься територією України вже восени. Тому влітку українці мають підготуватися до поширення мутації та зробити щеплення.

Джерело: Михайло Радуцький