Новий варіант SARS-CoV-2 Дельта плюс вже виявлено більш ніж в десяти країнах. Органи охорони здоров’я висловлюють побоювання, що цей штам може мати підвищену здатність до передачі, аналогічну Covid-штаму Дельта, що з’явився раніше.

Тим часом дослідники недавно ідентифікували варіант Дельта плюс і дійшли висновку, що від батьківського штаму Дельта він відрізняється хіба що лише додатковою мутацією в білку шипа вірусу, який дозволяє йому інфікувати здорові клітини.

До речі, ця мутація також зустрічається в Бета і Гамма-варіантах, які дослідники вперше виявили в Південній Африці і Бразилії відповідно.

– На даний момент варіант Дельта плюс не здається поширеним, оскільки становить лише невелику частину Дельта-послідовностей, – зазначила в своїй недавній заяві для ЗМІ Всесвітня організація охорони здоров’я.

Консорціум з геноміки SARS-CoV-2 (INSACOG) назвав такі проблеми, що стосуються варіанту Дельта плюс:

підвищена проникність;

більш сильне зв’язування з рецепторами клітин легень;

потенційне зниження відповіді моноклональних антитіл.

– Дельта плюс може мати невелику перевагу при зараженні та поширенні серед людей, які раніше були інфіковані, або ж у яких слабкий чи неповний вакцинний імунітет, – припустив вірусолог Університету штату Луїзіана доктор Джеремі Каміл.

Інші експерти теж підняли питання про здатність Дельта плюс знижувати ефективність лікування моноклональними антитілами.

– Ця знижена ефективність не є серйозною відмінністю, оскільки сама терапія є дослідницькою, і не всі мають право на це лікування, – заявив в одному зі своїх інтерв’ю епідеміолог і експерт з вакцин доктор Чандракант Лахари.

Джерело: MedicalNewsToday