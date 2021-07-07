Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Новий Covid-штам Дельта плюс – чи варто його побоюватися

дельта плюс

Новий варіант SARS-CoV-2 Дельта плюс вже виявлено більш ніж в десяти країнах. Органи охорони здоров’я висловлюють побоювання, що цей штам може мати підвищену здатність до передачі, аналогічну Covid-штаму Дельта, що з’явився раніше.

Тим часом дослідники недавно ідентифікували варіант Дельта плюс і дійшли висновку, що від батьківського штаму Дельта він відрізняється хіба що лише додатковою мутацією в білку шипа вірусу, який дозволяє йому інфікувати здорові клітини.

Читайте
Усі схвалені ВООЗ вакцини ефективні проти штаму Дельта - Комісаренко

До речі, ця мутація також зустрічається в Бета і Гамма-варіантах, які дослідники вперше виявили в Південній Африці і Бразилії відповідно.

– На даний момент варіант Дельта плюс не здається поширеним, оскільки становить лише невелику частину Дельта-послідовностей, – зазначила в своїй недавній заяві для ЗМІ Всесвітня організація охорони здоров’я.

Консорціум з геноміки SARS-CoV-2 (INSACOG) назвав такі проблеми, що стосуються варіанту Дельта плюс:

  • підвищена проникність;
  • більш сильне зв’язування з рецепторами клітин легень;
  • потенційне зниження відповіді моноклональних антитіл.

– Дельта плюс може мати невелику перевагу при зараженні та поширенні серед людей, які раніше були інфіковані, або ж у яких слабкий чи неповний вакцинний імунітет, – припустив вірусолог Університету штату Луїзіана доктор Джеремі Каміл.

Інші експерти теж підняли питання про здатність Дельта плюс знижувати ефективність лікування моноклональними антитілами.

– Ця знижена ефективність не є серйозною відмінністю, оскільки сама терапія є дослідницькою, і не всі мають право на це лікування, – заявив в одному зі своїх інтерв’ю епідеміолог і експерт з вакцин доктор Чандракант Лахари.

Джерело: MedicalNewsToday

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка