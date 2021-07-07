Згідно з новим дослідженням учених з UCL і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, популярна теорія про те, що чистота і гігієна сучасного суспільства призводять до дефектів в імунній системі дітей, не має під собою доказової бази.

– Ось уже понад 20 років в суспільстві ходять чутки про те, що гігієна рук і домашня гігієна, які необхідні для запобігання впливу хвороботворних патогенів, також блокують дію корисних організмів, – відзначає провідний автор, заслужений професор медичної мікробіології Грем Рук.

За його словами, організми, які населяють кишечник, шкіру і дихальні шляхи, відіграють важливу роль у підтримці нашого здоров’я аж до старості. Тому протягом усього життя ми потребуємо контакту з цими корисними мікроорганізмами, які походять в основному від наших матерів, інших членів сім’ї та навколишнього середовища.

У своєму дослідженні вчені вказують на чотири важливі чинники.

По-перше, мікроорганізми, що зустрічаються в сучасному будинку, в значній мірі не ті, які потрібні нам для забезпечення імунітету.

По-друге, вакцини, крім захисту нас від інфекції, на яку вони націлені, роблять набагато більше для зміцнення нашої імунної системи, тому нам не потрібно ризикувати життям, піддаючись впливу патогенів.

По-третє, тепер є конкретні докази того, що мікроорганізми природного навколишнього середовища особливо важливі для нашого здоров’я і домашнє прибирання та гігієна на цю взаємодію аж ніяк не впливають.

Нарешті, по-четверте, недавнє дослідження демонструє, що, коли епідеміологи виявляють зв’язок між прибиранням будинку і проблемами зі здоров’ям, такими як алергія, це часто викликано не з видаленням мікроорганізмів, а скоріше з впливом на легені чистячих засобів, які викликають певний тип роздратування, що провокує розвиток алергічних реакцій.

За словами професора Рука, прибирання будинку і особиста чистота – це добре. Але для запобігання поширенню інфекції ці фактори необхідно націлювати на руки і поверхні, які найчастіше беруть участь у передачі інфекції.