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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Розслідуються навіть ДТП: як в Україні реагують на смерті після Covid-щеплення

вакцинація

У МОЗ прокоментували летальний випадок після вакцинації проти коронавірусу речовиною від Pfizer у Вінниці. Його зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після щеплення.

Про це Фактам ICTV повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області, – йдеться у повідомлення відомства.

За інформацією МОЗ, про усі летальні випадки, які зареєстровані у післявакцинальний період, обов’язково повідомляється, і вони ретельно розслідуються, незалежно від причини смерті.

– Наприклад, якщо відбулось ДТП, і людина внаслідок нього загинула, повідомлення про несприятливу подію після імунізації все одно подається, – доповнює прес-служба відомства.

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Смерть після вакцинації у Вінниці

2 липня 2021 року у Вінниці 47-річний чоловік помер після щеплення проти коронавірусу. Його імунізували вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Протягом першої години після уколу чоловік почувався добре. Але через чотири години його почало нудити, він втратив свідомість.

Медики намагалися врятувати життя чоловіка, але їм не вдалося.

Фото: Depositphotos

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