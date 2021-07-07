У МОЗ прокоментували летальний випадок після вакцинації проти коронавірусу речовиною від Pfizer у Вінниці. Його зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після щеплення.

Про це Фактам ICTV повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області, – йдеться у повідомлення відомства.

За інформацією МОЗ, про усі летальні випадки, які зареєстровані у післявакцинальний період, обов’язково повідомляється, і вони ретельно розслідуються, незалежно від причини смерті.

– Наприклад, якщо відбулось ДТП, і людина внаслідок нього загинула, повідомлення про несприятливу подію після імунізації все одно подається, – доповнює прес-служба відомства.

Смерть після вакцинації у Вінниці

2 липня 2021 року у Вінниці 47-річний чоловік помер після щеплення проти коронавірусу. Його імунізували вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Протягом першої години після уколу чоловік почувався добре. Але через чотири години його почало нудити, він втратив свідомість.

Медики намагалися врятувати життя чоловіка, але їм не вдалося.