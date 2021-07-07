Дотримуючись правильного харчування і намагаючись схуднути, люди обмежують низку продуктів, залишаючи лише найкорисніші та низькокалорійні. Однак деякі з них лише вважаються дієтичними, але насправді можуть сповільнити процес втрати ваги.

Які продукти заважають схуднути:

Соуси і заправки для салатів

Багато з них, особливо ті, які продаються у магазинах, містять багато цукру, солі, а також різних добавок. Це додає зайві калорії до раціону і не дозволяє схуднути.

Нежирні молочні продукти

Такі продукти можна вживати на дієті, але лише ті, які не містять цукру і різних добавок. Солодкі нежирні йогурти не сприятимуть схудненню.

Енергетичні батончики

Їх часто використовують як перекуси на дієті, вважаючи, що вони не зашкодять фігурі. Однак у таких продуктах найчастіше багато жиру і цукру.

Гранола

Деякі мюслі містять цукор і зайві жири, які додають для поліпшення смаку. Це робить продукт більш калорійним.

Смузі

Нешкідливий перекус може негативно позначитися на талії, якщо додавати до нього цукор і жирні молочні продукти.

Дієтичні газовані напої

Подібні готові продукти у магазинах також часто містять багато цукру, а також не зовсім корисні добавки.

Соки

Соки у пакетах, які продаються у магазинах, також не будуть сприяти схудненню. Виробники додають до них цукор, а іноді і різні добавки.

Червоне м’ясо

М’ясо – джерело білка і незамінний продукт на дієті. Однак краще вживати курку, індичку. Червоне м’ясо можна їсти лише кілька разів на тиждень.

Горіхи і сухофрукти

Ці продукти додають да раціону на дієті як перекуси. Однак вони дуже калорійні, тому їх можна їсти лише у дуже обмеженій кількості.

Сир

Деякі види сирів дуже калорійні, що буде заважати схудненню. Тому перед купівлею улюблених ласощів краще заздалегідь вивчити їхню енергетичну цінність.

Перебуваючи на дієті, краще готувати низку продуктів з цього списку самостійно – заправки, соуси, смузі, йогурти, соки. Так можна уникнути споживання зайвих калорій з готовими магазинними продуктами.

Джерело: Eat This, Not That