Дотримуючись правильного харчування і намагаючись схуднути, люди обмежують низку продуктів, залишаючи лише найкорисніші та низькокалорійні. Однак деякі з них лише вважаються дієтичними, але насправді можуть сповільнити процес втрати ваги.
Які продукти заважають схуднути:
- Соуси і заправки для салатів
Багато з них, особливо ті, які продаються у магазинах, містять багато цукру, солі, а також різних добавок. Це додає зайві калорії до раціону і не дозволяє схуднути.
- Нежирні молочні продукти
Такі продукти можна вживати на дієті, але лише ті, які не містять цукру і різних добавок. Солодкі нежирні йогурти не сприятимуть схудненню.
- Енергетичні батончики
Їх часто використовують як перекуси на дієті, вважаючи, що вони не зашкодять фігурі. Однак у таких продуктах найчастіше багато жиру і цукру.
- Гранола
Деякі мюслі містять цукор і зайві жири, які додають для поліпшення смаку. Це робить продукт більш калорійним.
- Смузі
Нешкідливий перекус може негативно позначитися на талії, якщо додавати до нього цукор і жирні молочні продукти.
- Дієтичні газовані напої
Подібні готові продукти у магазинах також часто містять багато цукру, а також не зовсім корисні добавки.
- Соки
Соки у пакетах, які продаються у магазинах, також не будуть сприяти схудненню. Виробники додають до них цукор, а іноді і різні добавки.
- Червоне м’ясо
М’ясо – джерело білка і незамінний продукт на дієті. Однак краще вживати курку, індичку. Червоне м’ясо можна їсти лише кілька разів на тиждень.
- Горіхи і сухофрукти
Ці продукти додають да раціону на дієті як перекуси. Однак вони дуже калорійні, тому їх можна їсти лише у дуже обмеженій кількості.
- Сир
Деякі види сирів дуже калорійні, що буде заважати схудненню. Тому перед купівлею улюблених ласощів краще заздалегідь вивчити їхню енергетичну цінність.
Перебуваючи на дієті, краще готувати низку продуктів з цього списку самостійно – заправки, соуси, смузі, йогурти, соки. Так можна уникнути споживання зайвих калорій з готовими магазинними продуктами.
Джерело: Eat This, Not That