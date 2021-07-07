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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Що заважає худнути. Топ-10 продуктів, які варто прибрати з раціону

продукти

Дотримуючись правильного харчування і намагаючись схуднути, люди обмежують низку продуктів, залишаючи лише найкорисніші та низькокалорійні. Однак деякі з них лише вважаються дієтичними, але насправді можуть сповільнити процес втрати ваги.

Які продукти заважають схуднути:

  • Соуси і заправки для салатів

Багато з них, особливо ті, які продаються у магазинах, містять багато цукру, солі, а також різних добавок. Це додає зайві калорії до раціону і не дозволяє схуднути.

  • Нежирні молочні продукти

Такі продукти можна вживати на дієті, але лише ті, які не містять цукру і різних добавок. Солодкі нежирні йогурти не сприятимуть схудненню.

  • Енергетичні батончики

Їх часто використовують як перекуси на дієті, вважаючи, що вони не зашкодять фігурі. Однак у таких продуктах найчастіше багато жиру і цукру.

  • Гранола

Деякі мюслі містять цукор і зайві жири, які додають для поліпшення смаку. Це робить продукт більш калорійним.

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  • Смузі

Нешкідливий перекус може негативно позначитися на талії, якщо додавати до нього цукор і жирні молочні продукти.

  • Дієтичні газовані напої

Подібні готові продукти у магазинах також часто містять багато цукру, а також не зовсім корисні добавки.

  • Соки

Соки у пакетах, які продаються у магазинах, також не будуть сприяти схудненню. Виробники додають до них цукор, а іноді і різні добавки.

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  • Червоне м’ясо

М’ясо – джерело білка і незамінний продукт на дієті. Однак краще вживати курку, індичку. Червоне м’ясо можна їсти лише кілька разів на тиждень.

  • Горіхи і сухофрукти

Ці продукти додають да раціону на дієті як перекуси. Однак вони дуже калорійні, тому їх можна їсти лише у дуже обмеженій кількості.

  • Сир

Деякі види сирів дуже калорійні, що буде заважати схудненню. Тому перед купівлею улюблених ласощів краще заздалегідь вивчити їхню енергетичну цінність.

Перебуваючи на дієті, краще готувати низку продуктів з цього списку самостійно – заправки, соуси, смузі, йогурти, соки. Так можна уникнути споживання зайвих калорій з готовими магазинними продуктами.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Depositphotos

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