Українців збентежила інформація про смерть чоловіка після вакцинації у Вінниці. Через це у деяких могли виникнути сумніви щодо необхідності проведення щеплення. Однак у МОЗ заспокоїли громадян та розповіли, як підготуватися до імунізації від коронавірусу та яких рекомендацій варто дотримуватися після уколу.
Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило у відповіді на запит Фактів ICTV.
Як підготуватися до щеплення
У МОЗ зазначили, що здавати додаткові аналізи чи проходити спеціалізоване обстеження перед щепленням проти коронавірусу не потрібно.
– Людям, які приймають препарати, що впливають на імунну систему, мають серйозні хронічні захворювання або ж схильні до важких алергічних реакцій, потрібно проконсультуватись зі своїм лікарем завчасно, – повідомили у прес-службі МОЗ.
Перед вакцинацією проводиться медичний огляд пацієнтів. У цей час лікаря потрібно повідомити про будь-які алергічні реакції, що були раніше.
Протипоказання для вакцинації
Не рекомендують вакцинуватися людям, які мають такі скарги:
- важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
- гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);
- гостре захворювання (температура тіла вище 38,5°C);
Водночас незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію.
Рекомендації після щеплення
За інформацією МОЗ, після щеплення людину просять залишитися у зоні очікування на півгодини для того, щоб поспостерігати за її самопочуттям та станом здоров’я.
– Усі медичні працівники, які проводять вакцинацію проти коронавірусу, мають необхідні знання та медикаменти, щоб у разі алергічної реакції чи іншого погіршення стану здоров’я надати вчасну та необхідну допомогу, – пояснили у відомстві.
Безпечність вакцин
Усі вакцини проти коронавірусу, які використовуються в Україні, безпечні та ефективні, зазначили у відомстві.
Вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування та дозволені до використання всередині країни.
Смерть після вакцинації
2 липня 2021 року у Вінниці 47-річний місцевий мешканець помер після вакцинації проти коронавірусу. Мобільна бригада зробила щеплення громадянину вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Протягом години чоловік почувався добре, проте через майже чотири години його почало нудити, він втратив свідомість.
О 17.10 прибула екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18.02 медики зафіксували смерть пацієнта.