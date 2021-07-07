Українців збентежила інформація про смерть чоловіка після вакцинації у Вінниці. Через це у деяких могли виникнути сумніви щодо необхідності проведення щеплення. Однак у МОЗ заспокоїли громадян та розповіли, як підготуватися до імунізації від коронавірусу та яких рекомендацій варто дотримуватися після уколу.

Про це Міністерство охорони здоров’я повідомило у відповіді на запит Фактів ICTV.

Як підготуватися до щеплення

У МОЗ зазначили, що здавати додаткові аналізи чи проходити спеціалізоване обстеження перед щепленням проти коронавірусу не потрібно.

– Людям, які приймають препарати, що впливають на імунну систему, мають серйозні хронічні захворювання або ж схильні до важких алергічних реакцій, потрібно проконсультуватись зі своїм лікарем завчасно, – повідомили у прес-службі МОЗ.

Перед вакцинацією проводиться медичний огляд пацієнтів. У цей час лікаря потрібно повідомити про будь-які алергічні реакції, що були раніше.

Протипоказання для вакцинації

Не рекомендують вакцинуватися людям, які мають такі скарги:

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5°C);

Водночас незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію.

Рекомендації після щеплення

За інформацією МОЗ, після щеплення людину просять залишитися у зоні очікування на півгодини для того, щоб поспостерігати за її самопочуттям та станом здоров’я.

– Усі медичні працівники, які проводять вакцинацію проти коронавірусу, мають необхідні знання та медикаменти, щоб у разі алергічної реакції чи іншого погіршення стану здоров’я надати вчасну та необхідну допомогу, – пояснили у відомстві.

Безпечність вакцин

Усі вакцини проти коронавірусу, які використовуються в Україні, безпечні та ефективні, зазначили у відомстві.

Вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування та дозволені до використання всередині країни.

Смерть після вакцинації

2 липня 2021 року у Вінниці 47-річний місцевий мешканець помер після вакцинації проти коронавірусу. Мобільна бригада зробила щеплення громадянину вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Протягом години чоловік почувався добре, проте через майже чотири години його почало нудити, він втратив свідомість.

О 17.10 прибула екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. О 18.02 медики зафіксували смерть пацієнта.