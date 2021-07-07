З початку кампанії вакцинації проти коронавірусу вже понад 25 млн місцевих жителів Канади отримали щонайменше одну дозу препарату.

Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені на сайті уряду Канади. Так, 25 424 316 громадян вже отримали перше щеплення від коронавірусу. Це становить 76,58% населення Канади віком від 12 років.

За останній тиждень першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 418 213 осіб – це близько 1,10% всього населення Канади.

Водночас повний курс імунізації пройшли 10 315 964 канадців, що становить 27,16% загального населення на території держави.

Станом на 6 липня, у Канаді зафіксували 1 416 969 випадків коронавірусу. Наразі захворюваність на Covid-19 у країні збільшується.

З цієї причини на території держави проходить активна кампанія вакцинації громадян. Водночас у Канаді за весь час пандемії зафіксували 26 360 летальних випадків від ускладнень коронавірусу.