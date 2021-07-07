З часом українці сприйматимуть сертифікати вакцинації від коронавірусу як звичайні документи, вони будуть частиною повсякденного життя.

Про це заявила виконавчий директор ГО Пацієнти України Інна Іваненко під час брифінгу Перші підсумки вакцинації: Чи готові українці до подорожей і нових хвиль коронавірусу.

– З сертифікатами Covid нам доведеться жити, жити ще дуже довго. І це просто стане нашою такою рутиною. Ми не будемо на них звертати особливої уваги. У кожного він буде, – зазначила Інна Іваненко.

Зокрема, ці документи дозволять українцям подорожувати.

– Разом із закордонним паспортом ми матимемо міжнародний сертифікат Covid. І будемо сприймати це нормально, – додала вона.

За її словами, коронавірус – це не звичайний грип, він має складніші та серйозніші наслідки. Через це він значно змінить життя людства, зокрема українців.

Крім того, вона вважає, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу, очікується поширення більш небезпечного штаму вірусу – індійської мутації Дельта.

Через це українці мають максимально готуватися та вакцинуватися.

Джерело: Український кризовий медіа-центр