Вакцини від коронавірусу, які схвалила для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров’я, захищають від штаму Дельта.

Про це розповів голова комісії біобезпеки при Раді національної безпеки та охорони України Сергій Комісаренко у коментарі одному з українських телеканалів.

– Так, вони захищають не настільки ефективно, якщо порівнювати з початковим штатом коронавірусу, який вперше зафіксували в Ухані. Але вони захищають дуже суттєво. Тому ми повинні бути більш-менш спокійними, – зазначив він.

За його словами, саме вакцинація оберігає людей від поширення нового штаму коронавірусу.

Також Комісаренко наголосив, що новий спалах коронавірусу в Україні може бути, але поки що не зрозуміло коли. Одні експерти вважають, що він може статися восени, а інші стверджують, що збільшення Covid-хворих варто очікувати вже у липні.

– Це залежить від самого вірусу, від його змін, особливостей, заразності, поширення. Індійський штам коронавірусу не суттєво відрізняється від тих штамів вірусу, які нам були відомі до нього. Його інколи називають подвійним варіантом, адже у ньому відбулося поєднання двох мутацій, які притаманні бразильському та південноафриканському варіанту, – додав він.

Штам Дельта вже зафіксували у майже 100 країнах. За словами генерального директора Центру громадського здоров’я Романа Родини, загроза розповсюдження цього варіанту на території України існує. Водночас поки в Україні відносно стабільна ситуація.

Індійський штам небезпечніший, адже він провокує важчий перебіг захворювання та може вражати молодше населення.

22 червня в Україні підтвердили два випадки зараження штамом Дельта. Його виявили у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони повернулися з Російської Федерації.